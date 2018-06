Mit sechs Millionen Teilnehmern bei der Freiluftmesse von Papst Franziskus in Manila ist ein neuer Weltrekord aufgestellt worden. Ein Behördensprecher der philippinischen Hauptstadt bestätigte die Zahl. Die Diözese Manilas hatte alle Nachmittagsmessen in der Stadt gestrichen, damit die Gläubigen zur Papstmesse gehen konnten. Den bisherigen Weltrekord bei einer Papst-Messe hatte Johannes Paul II. aufgestellt, der 1995 am selben Ort einen Gottesdienst veranstaltete. Damals kamen mindestens vier Millionen Menschen.



Die Teilnehmer trotzten Regenfällen, um im Rizal-Park und umliegenden Gegenden Franziskus' Botschaft der Hoffnung und des Trosts für die Ärmsten des südostasiatischen Landes zu hören. Bei seiner Ankunft wurde das katholische Kirchenoberhaupt mit Jubelschreien empfangen.

Inhaltlich kritisierte Franziskus in seiner Abschlussmesse die Oberflächlichkeit der modernen Welt in Gestalt "kurzlebiger Vergnügen" und "oberflächlichen Zeitvertreibs". Die Menschen vergeudeten die "gottgegebenen Geschenke, indem wir uns mit Schnickschnack beschäftigen; wir verschwenden unser Geld für Spiel und Getränke und drehen uns um uns selbst. Wir vergessen, auf die Dinge ausgerichtet zu bleiben, auf die es wirklich ankommt."

Zudem rief er zum Schutz von Kindern auf. "Wir müssen uns um unsere jungen Menschen kümmern, es nicht zulassen, dass sie der Hoffnung beraubt und zu einem Leben auf der Straße verdammt werden", sagte er. Die Kleinen müssten vor Sünde und Laster bewahrt werden, damit sie nicht auf der Straße endeten.

Rolle der Frau

Etwa 200.000 Menschen hatten sich zuvor in der katholischen Universität von Manila versammelt, wo der Papst größeren Respekt für Frauen gefordert hatte. "Frauen haben uns in unserer heutigen Gesellschaft viel zu sagen", sagte das Kirchenoberhaupt unter Applaus der Anwesenden. "Manchmal sind wir zu macho und lassen den Frauen nicht genug Raum." Sie seien in der Lage, Fragen zu stellen, die Männer nicht verstehen. Mit Blick auf den Mangel an Frauen unter den Audienzteilnehmern fügte er hinzu, beim nächsten Besuch eines Papstes sollten mehr Frauen und Mädchen kommen.

Franziskus war zuvor mehrfach wegen seiner Bemerkungen über Frauen kritisiert worden, etwa als er Theologinnen als "Erdbeeren auf dem Kuchen" bezeichnete oder Europa mit einer Großmutter verglich, die nicht mehr fruchtbar sei.



Der heutige Sonntag ist der letzte vollständige Tag der einwöchigen Asienreise von Papst Franziskus, in deren Rahmen er auch Sri Lanka besucht hatte. Wegen des Tropensturms Mekkhala musste er einen Besuch bei Taifunüberlebenden in Tacloban abbrechen und vorzeitig nach Manila zurückkehren.