Nach dem Absturz des AirAsia-Flugs QZ8501 vor der Küste Borneos wurden bislang neun Passagiere tot aus der Java-See geborgen. 162 Menschen waren an Bord der Maschine gewesen, die ihr Ziel nie erreichte. Was in dem Airbus geschah, bevor er verunglückte, bleibt rätselhaft. Der Rumpf der Maschine ist noch immer nicht gefunden. Experten vermuten, dass er auf den Meeresgrund gesunken ist.



Was das Unglück verursachte, darüber können Behörden und Experten bisher nur spekulieren. So hieß es am Donnerstag, dem Piloten sei womöglich noch eine Notlandung auf dem Meer gelungen, doch die Belege dafür sind dürftig. Was bisher über das Unglück bekannt ist:



Der Flug

Der Airbus A320 der Billigfluglinie AirAsia mit der Flugnummer QZ8501 war am Morgen des 28. Dezembers auf dem Weg von Surabaya in Indonesien nach Singapur vom Radar verschwunden. Ermittler legten zwei Tage später Details der letzten Kommunikation mit dem Piloten vor. Danach bat der Kapitän um 06.12 Uhr indonesischer Zeit über Funk um die Genehmigung einer Kursänderung. Er wollte einen Sturm umfliegen. Dies sei genehmigt worden, die Maschine sei daraufhin sieben Meilen nach links geflogen.

Kurz darauf habe der Pilot gebeten, höher fliegen zu dürfen. "Wie hoch?", sollen die Fluglotsen nachgefragt haben. "38.000 Fuß", seien seine letzten Worte über Funk gewesen. Das Manöver wurde wegen hohen Verkehrsaufkommens aber nicht sofort gestattet. Als die Genehmigung zu einer Steigung auf zunächst 34.000 Fuß um 06.14 Uhr übermittelt wurde, sei keine Antwort mehr gekommen. Von da an konnten die Fluglotsen keinen Kontakt mehr zu der Besatzung aufnehmen. Ein Notsignal wurde nicht abgesetzt.

Die Suche



Schlechtes Wetter und hoher Seegang haben die Suche nach der Maschine bisher erschwert. Indonesische Meteorologen meldeten am 1. Januar drei bis vier Meter hohe Wellen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde in der Java-See vor Borneo. Das Wetter mache die Bergungsarbeiten sehr schwierig, sagte der Chef der Rettungskräfte, Bambang Sulistyo. Auch für die kommenden Tage wird kaum Besserung erwartet.



Taucher konnten am Neujahrstag ein in 30 bis 50 Metern Tiefe am Meeresboden entdecktes Objekt nicht näher in Augenschein nehmen, das zu der verschollenen Maschine gehören könnte. Das Nachrichtenportal Tempo.co hatte bereits unter Berufung auf einen indonesischen Matrosen berichtet, dass das Wrack des Airbus auf Sonaraufnahmen entdeckt worden sei. Es habe mit dem Dach nach unten gelegen. Der Chef der Rettungskräfte, Bambang Sulistyo, dementierte diese Meldung: "Wir haben den Hauptteil des Rumpfs noch nicht gefunden."

An der Wasseroberfläche wurden bislang Wrackteile sowie Gegenstände wie Koffer, eine Rettungsweste und eine Notrutsche entdeckt. Zudem gelang es den Bergungsmannschaften, neun Tote zu finden. Sechs von ihnen seien nach Surabaya geflogen worden. Medienberichten zufolge wurde eine Tote bereits identifiziert und ihrer Familie für die Beisetzung übergeben.



Nach Angaben der indonesischen Nachrichten-Website Republika Online haben die Rettungskräfte ihr Einsatzgebiet mittlerweile ausgeweitet. Weil die See sich etwas beruhigt habe, könne nun ein Gebiet von etwa 270 Kilometern Länge und 160 Kilometern Breite abgesucht werden, hieß es.

Ein speziell für die Suche nach Blackboxen ausgerüstetes Schiff sei in das Absturzgebiet vor der Insel Java entsandt worden, sagte Tatang Zaenudin von der indonesischen Rettungsbehörde. Die Baruna Jaya habe auch Sonargeräte an Bord, mit denen Metallteile am Meeresboden geortet und 3-D-Bilder erstellt werden können. Damit hoffen die Retter, den Rumpf des Flugzeuges zu finden. Zwei indonesische Militärmaschinen und ein südkoreanisches Flugzeug unterstützen laut Zaenudin die Suche. Insgesamt seien 19 Schiffe und 9 Flugzeuge daran beteiligt, sagte Sulistyo.



Die Ermittlungen



Die Ursache des Absturzes ist weiterhin unklar. Aus Ermittlerkreisen verlautete, dass die Maschine Radaraufzeichnungen zufolge vor ihrem Absturz ungewöhnlich stark gestiegen sei. Dies habe den Airbus möglicherweise an seine Grenzen gebracht. Unfallexperten mutmaßten, das Flugzeug sei danach fast vertikal ins Wasser gestürzt. Eine weitere Vermutung ist, dass der Airbus abstürzte, weil er zu langsam flog.



Eines der Opfer, das gefunden wurde, trug eine Rettungsweste. Dies deutet darauf hin, dass die Maschine nicht von einer plötzlichen Katastrophe getroffen wurde und die Passagiere vor dem Aufprall noch Zeit zum Reagieren hatten. Unklar ist, wieso der Pilot dann keinen Notruf absetzte.

Einige Leichen trugen zudem noch ihre komplette Kleidung. Die Maschine könnte beim Aufprall auf die Wasseroberfläche noch vollkommen intakt gewesen sein, schließen einige daraus. In der Luft scheint sie jedenfalls nichts auseinander gebrochen zu sein. Die Ermittler gehen dennoch davon aus, dass niemand an Bord den Absturz überlebt hat.

Während die Spekulationen über die Ursache des Unglücks anhalten, richten sich die Hoffnungen auf die Auswertung der Flugschreiber. Diese zu finden, könnte aber laut einem Vertreter der Luftfahrtbehörde noch eine Woche dauern.