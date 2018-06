Die australische Polizei hat in Sydney nach eigenen Angaben einen Terroranschlag vereiteln können. Wie die stellvertretende Polizeichefin des Bundesstaates New South Wales, Catherine Burn, sagte, wurden bei Razzien zwei Männer festgenommen. Diese hätten kurz vor einem Terrorakt in der australischen Metropole gestanden.

Bei den 24 und 25 Jahre alten Männern sei eine selbst hergestellte Flagge der Terrormiliz "Islamischer Staat" gefunden worden, sagte Burn. Sie hätten einen Angriff mit einem Jagdmesser und einer Machete geplant, doch die Razzia in dem westlichen Vorort Fairfield habe diese gerade noch rechtzeitig verhindert.

"Wir glauben, dass die Männer möglicherweise jemanden verletzen, vielleicht sogar töten wollten, und dabei möglicherweise einen der Gegenstände gebrauchen wollten, die wir gestern entdeckt und eingezogen haben, vermutlich ein Messer", sagte Burn. Die Polizei prüfe nun, ob die beiden Männer in Kontakt mit Mitgliedern des IS standen.

In Dezember hatte ein radikaler und vorbestrafter Iraner in der australischen Metropole 16 Stunden lang insgesamt 18 Geiseln genommen und sich mit ihnen in einem Lindt-Café am Martin Place mitten im Stadtzentrum verschanzt. Die Polizei hatte das Lokal schließlich gestürmt. Der Täter, der sich als Vertreter des IS sah, und zwei Geiseln starben.