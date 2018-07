Ein Mann erschießt drei Menschen in den USA. Es folgen Trauer, Entsetzen, Anteilnahme – und eine landesweite Debatte über das Motiv. War es ein Nachbarschaftsstreit, oder ein Hassverbrechen? Tötete der mutmaßliche Täter die beiden Frauen und den Mann, weil sie Muslime waren? Noch ist das nicht geklärt, auch wenn es Hinweise darauf gibt.



Vor allem brach sich in den Tagen nach der Tat eine schwelende Angst Bahn: Dem Gefühl vieler US-Muslime, Zielscheibe einer wachsenden antimuslimischen Stimmung im Land zu werden. Auch die Medien würden muslimischen Opfern einen geringeren Wert beimessen und weniger über sie berichten, so der Vorwurf.



Die drei Toten waren am Dienstagabend (Ortszeit) in einer Wohnanlage nahe der Universität von North Carolina in Chapel Hill entdeckt worden. Die Opfer sind ein 23 Jahre alter Mann, dessen 21-jährige Frau sowie deren 19-jährige Schwester. Alle drei waren Muslime. Die Polizei nahm einen 46-jährigen Mann als mutmaßlichen Täter fest, der sich selbst als "bewaffneter Atheist" beschreibt und Nachbar der Toten ist. Andere Bewohner der Anlage sagten, der Verdächtige Craig H. wirke immer wütend und es sei regelmäßig zu Streit mit ihm gekommen.

Die Polizei erklärte, das Motiv sei "ein lange andauernder Nachbarschaftsstreit um Parkplätze" gewesen. Polizeichef Chris Blue äußerte in einer E-Mail Verständnis für die Spekulationen und versprach: "Wir werden jedem Hinweis nachgehen, ob das der Fall war."

Fest steht, dass der Verdächtige voller Hass war: Auf einer Craig H. zugeschriebenen Facebook-Seite bezeichnete der sich als Religionsgegner. Ein am 20. Januar veröffentlichtes Foto zeigt eine Pistole mit dem Titel "Ich". Darunter heißt es, die Waffe sei geladen, außerdem seien fünf weitere Patronen vorhanden. Seine Exfrau berichtete, er sei besessen gewesen von Falling Down, ein Film, in dem Michael Douglas einen Amokläufer spielt. H. habe zudem "keinerlei Mitgefühl" für andere Menschen gehabt. Seine jetzige Frau Karen erklärte, die Tötungen "hatten nichts mit Religion oder dem Glauben der Opfer zu tun". Sie hingen vielmehr mit dem langanhaltenden Disput über die Parksituation zusammen. Die Frau will sich nun scheiden lassen.

In Chapel Hill und anderen US-Städten versammelten sich am Mittwochabend Tausende Menschen, um der drei Opfer zu gedenken. Dabei rief der Bruder des getöteten Deah Shaddy B. zu Besonnenheit auf. "Bekämpft Feuer nicht mit Feuer", sagte er. Mit dem Tod der drei Studenten habe die Welt "großartige Bürger" verloren.

Der Vater der getöteten Frauen sagte, er sei überzeugt davon, dass Hass ein Motiv für die tödlichen Schüsse gewesen sei. "Die Medien hier bombardieren die amerikanischen Bürger mit islamischem, islamischem, islamischem Terrorismus und sorgen dafür, dass die Leute hier Angst vor uns haben und uns hassen und uns weg wünschen", sagte er. Die Wut und Empörung geht längst über die eigentliche Tat hinaus.

Auch auf Facebook und Twitter hat der Vorfall heftige Reaktionen ausgelöst. Millionen Tweets wurden unter den Hashtags #ChapelHillShooting und #MuslimLivesMatter (Das Leben von Muslimen zählt) bislang geschrieben.

Viele prangern an, dass Angriffe von muslimischen Tätern wie in Paris schnell unter Terrorverdacht gestellt oder gleich als Terrorismus bezeichnet würden. Sind weiße Atheisten die Täter und Muslime die Opfer, werde nur von Tätern und Verbrechen gesprochen, ohne politischen Hintergrund. Das zunehmende muslimfeindliche Klima in den USA werde von der politischen Rechten und Medien wie Fox News angeheizt.

Neben Zorn und Protest in Hunderttausenden Posts berichten dort Muslime auch über eigene Erfahrungen mit Bedrohungen und Diskriminierungen. Und es solidarisieren sich viele Nichtmuslime mit ihnen, vom ehemaligen US-Soldaten bis zum Musiksender MTV. Die Aktion erinnert damit an Protestaktionen in den Sozialen Medien wie #Aufschrei, #YesAllWomen oder #BlackLivesMatter.



Und genau wie bei diesen Protest-Hashtags, gab es auch zu #MuslimLivesMatter sofort Gegenreaktionen: Menschen gratulierten dem Täter zu seiner Tat, hetzten gegen Muslime und erinnerten an Morde, die IS-Terroristen oder andere radikale Islamisten verübt haben.



Nach Angaben der New York Times seien viele Muslime in der Universitäts- und Wissenschaftsregion in North Carolina zunehmend nervös in den vergangenen Wochen. Die Spannungen seien spätestens mit dem Anschlag auf Charlie Hebdo gestiegen. Die Gegend galt der Zeitung zufolge eigentlich als friedlich, Menschen aus allen Kulturen und Religionen arbeiten und studieren dort. Auch zwei der Opfer waren als Studenten eingeschrieben. Es gebe dort viele Moscheen und religionsübergreifende Veranstaltungen. Nach der Tat ließen einige muslimische Familien ihre Kinder aus Sorge nicht in die Schule gehen.

Muslimische Aktivisten weltweit fordern die Polizei nun auf, den Fall rasch aufzuklären. "Angesichts der Brutalität des Falls und der religiösen Kleidung von zweien der Opfer und der wachsenden antimuslimischen Rhetorik in der amerikanischen Gesellschaft drängen wir die Vertreter des Staats und des Bundes, rasch auf die Spekulationen über Vorurteile als Motiv einzugehen", heißt es einer Erklärung des Rats für amerikanisch-muslimische Beziehungen. Kritik gibt es auch an US-Präsident Barack Obama, dem aus arabischen Ländern und der Türkei Sprachlosigkeit vorgeworfen wird.