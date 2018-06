Eine intime Szene zwischen zwei Männern nachts in Sankt Petersburg: Das Foto des dänischen Fotografen Mads Nissen ist zum besten Pressefoto des Jahres gewählt worden. Es ist Teil eines größeren Projekts zum Thema "Homophobie in Russland". Das Bild nehme auf eindrückliche Weise gegen die zunehmende Verfolgung von Homosexuellen in Russland Stellung, hieß es in der Begründung der Jury des Wettbewerbs World Press Photo. Insgesamt wurden 42 Fotografen in acht Kategorien ausgezeichnet.