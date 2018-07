Nach dem Terrorangriff auf ein Kulturcafé in Kopenhagen und Schüssen vor einer Synagoge haben Polizisten am frühen Morgen in der dänischen Hauptstadt einen Mann getötet. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei ihm um den Attentäter handelt. Darauf deuteten Bilder aus Überwachungsvideos hin, teilten die Behörden mit.



Die Polizei hatte in der Nacht ein Appartement observiert. Wie die dänische Zeitung Berlingske schreibt, hatte ein Taxifahrer den Ermittlern zuvor einen wichtigen Hinweis gegeben. Von ihm hatte sich der mutmaßliche Täter in die Nähe des Bahnhofs fahren lassen. Als die Beamten den Verdächtigen vor dem Haus ansprachen, habe der das Feuer eröffnet. Daraufhin hätten die Beamten zurückgeschossen. Die Polizei gehe zudem davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handele, hieß es. Es gebe keine Hinweise auf weitere Verdächtige.



Dänemark will sich nicht von den Terroranschlägen in Kopenhagen einschüchtern lassen. "Niemand soll damit davonkommen, die offene, freie und demokratische dänische Gesellschaft anzugreifen", sagte Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt. "Es ist ein unendlich trauriger Morgen, an dem wir alle an die Opfer und ihre Angehörigen denken." Sie lobte den schnellen Einsatz der Polizei. Es gebe viele Fragen, die die Polizei noch beantworten müsse, "aber es gibt eine Antwort, die wir heute schon geben können. Und die lautet, dass wir unsere Demokratie verteidigen werden"

Zuvor hatte es am Samstag einen Anschlag auf ein Kulturcafé gegeben, in dem eine Diskussionsveranstaltung mit dem Mohammed-Karikaturisten Lars Vilks stattfand. Ein Mann hatte mit einer automatischen Waffe auf das Café gefeuert. Ein Mann wurde bei dem Angriff erschossen. Die Regierung sprach von einem Akt des Terrors. Wenige Stunden darauf fielen in der Nacht nahe einer Synagoge in der Kopenhagener Innenstadt erneut Schüsse. Dabei wurde ein junger jüdischer Wachmann in den Kopf getroffen und getötet. Der Täter konnte den Angaben zufolge zunächst zu Fuß flüchten. Alle drei Tatorte liegen nicht weit voneinander entfernt.

Bei beiden Attacken wurden zwei Menschen getötet und mehrere verletzt, darunter fünf Polizisten.



Die Polizei gab nach dem Angriff auf das Kulturcafé bekannt, dass sie einen etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann arabischen Aussehens sucht und veröffentlichte ein Bild aus einer Überwachungskamera.

In dem Kulturcafé hatten der Zeichner Vilks und zahlreiche andere Menschen über Kunst, Gotteslästerung und freie Meinung diskutiert. Der Künstler war bereits mehrfach Ziel von Extremisten, von einem Al-Kaida-Ableger im Irak ist ein Kopfgeld von 150.000 Dollar auf ihn ausgesetzt worden. Der französische Botschafter in Kopenhagen, François Zimeray, und die bekannte Femen-Aktivistin Inna Schewtschenko waren ebenfalls unter den Gästen der Veranstaltung.

"Alles deutet darauf hin, dass die Schüsse eine politisch motivierte Attacke darstellen und deswegen ein Akt des Terrorismus sind", sagte Dänemarks Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt nach der ersten Schießerei. Der frühere dänische Ministerpräsident und Vorsitzende der liberalen Partei Venstre, Lars Løkke Rasmussen, sprach auf Twitter von einem "Alptraum".

Auch deutsche Bundespolizisten halfen im Grenzraum bei der Fahndung nach dem Täter. Unter anderem wurde an den drei Flensburger Grenzübergängen der Verkehr überwacht. Die US-Regierung hat den Terrorangriff in Kopenhagen verurteilt und Hilfe bei den Ermittlungen angeboten. Die USA stünden in engem Kontakt mit den dänischen Stellen und seien "bereit, jede nötige Hilfe bei der Untersuchung zu leisten", erklärte die Sprecherin des nationalen Sicherheitsrates, Bernadette Meehan.