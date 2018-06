Die koptisch-orthodoxe Kirche hat die Ermordung von 21 Christen aus Ägypten durch die Terrormiliz "Islamischer Staat" bestätigt. Zuvor hatte ein libyscher IS-Ableger ein Video verbreitet, in dem die Ermordung der Kopten zu sehen sei. Die Christen waren als Gastarbeiter in Libyen. Sie seien gerade auf dem Heimweg nach Ägypten gewesen, als ihr Bus von den Terroristen aufgehalten wurde, sagte der Generalbischof der koptisch-orthodoxen Kirche in Deutschland, Anba Damian, der Bild-Zeitung.

Die Terroristen verlangten demnach die Ausweise der Gastarbeiter, zwangen die Kopten zum Aussteigen. "Zuerst dachten wir an eine Entführung, doch eine Lösegeldforderung wurde nie gestellt", so Bischof Damian weiter. Kirchenvertreter hätten die Behörden um Hilfe gebeten, als bekannt wurde, dass sich Kopten in den Händen des IS befänden.



"Wir wollten, dass diesen Menschen geholfen wird – doch die Behörden taten nichts. Und jetzt wurden diese Menschen getötet, nur weil sie Christen sind", sagte der Bischof. Islamisten verfolgten die Kopten in der Region bereits seit Jahren mit extremer Gewalt. "Männer werden systematisch gesucht, verfolgt, ermordet! Unsere Frauen und Mädchen werden auf offener Straße attackiert, weil sie kein Kopftuch tragen", sagte Damian.



Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sissi versprach inzwischen in einer Fernsehansprache eine "angemessene Reaktion" auf die Morde. Zugleich ordnete er eine siebentägige Staatstrauer an. Die USA verurteilten die Taten als abscheulich und feige. Ein Sprecher unterstrich die Notwendigkeit einer politischen Lösung des Konflikts in Libyen. Die Situation in dem Land nütze nur den Terrorgruppen.



Direkte Botschaft an Christen

Das Video, das die Morde an den Kopten zeigt, ist das erste, das vom libyschen Ableger der IS-Miliz stammt. Das fünfminütige Video mit dem Titel "Eine in Blut geschriebene Nachricht an die Nation des Kreuzes" wurde am Sonntagabend im Internet verbreitet. Erstmals richtet sich der IS damit direkt an Christen. In dem Video ist zu sehen, wie Dutzende in Schwarz gekleidete Männer ihre Geiseln in orangenen Overalls an einen Strand schleppen, der zur Mittelmeerküste gehören soll. Jeder Dschihadist führt eine Geisel und hält ein Messer. Ein Sprecher der Gruppe sagt, sie stünden "heute im Süden Roms, in Libyen". An den Westen gerichtet sagt er: "Wir werden das Meer mit eurem Blut tränken." Im Anschluss ist zu sehen, wie die Dschihadisten die Köpfe ihrer Geiseln abschneiden. Die auf Islamisten spezialisierte Beobachtergruppe Site hält das Video für echt.

In Ägypten leben etwa 88 Millionen Menschen, rund zehn Prozent davon sind Christen. Die koptische Kirche ist die größte christliche Gemeinschaft im arabischen Raum.