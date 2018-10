Bei einer Schießerei und Messerstecherei sind in Mannheim drei Männer schwer verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Nach ersten Ermittlungen waren in der Innenstadt am Mittwochabend zwei Gruppen aneinandergeraten. "Schüsse sind auch gefallen", sagte eine Polizeisprecherin. Die drei Männer wurden mit Stichverletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei sperrte Teile der Innenstadt ab.

"Die Hintergründe zum Tatmotiv wissen wir noch nicht", sagte die Polizeisprecherin. Die Gruppen sollen zunächst vor einer Gaststätte aneinandergeraten sein und sich dann an mehreren Stellen in der Innenstadt weiter gestritten haben. Die Täter flüchteten, die Polizei suchte zunächst nach ihnen. Ermittler sperrten die Tatorte ab, auch um diese mit Hunden zu untersuchen. Sie stellten zwei Patronenhülsen sicher.



Die Polizei wollte Zeugen befragen, die die Auseinandersetzung um kurz nach 22.00 Uhr mitbekommen haben. Welche Gruppen dort aneinandergeraten waren, blieb vorerst unklar. Beide Gruppen hätten sich aufgelöst, noch bevor der erste Streifenwagen eingetroffen sei, hieß es. Nur die Verletzten hätten sie zurückgelassen. Einer von ihnen musste notoperiert werden und schwebte in Lebensgefahr.