Bei einem Anschlag auf eine Moschee in der pakistanischen Stadt Peshawar sind mindestens 18 Menschen getötet worden. Zahlreiche weitere wurden nach Angaben der Polizei verletzt, der Sprecher eines örtlichen Krankenhauses berichtet von 41 eingelieferten Verletzten.



Die Besucher des schiitischen Gotteshauses hatten einem Augenzeugen zufolge gerade das Freitagsgebet beendet, als fünf oder sechs bewaffnete Männer in Militäruniformen das Gebäude stürmten und das Feuer eröffneten. "Dann sprengte sich einer der Angreifer in die Luft. Überall war Rauch und Staub", berichtete der Zeuge. Nach Angaben der Polizei erschütterten insgesamt drei Explosionen die Moschee. Die Moschee liegt in unmittelbarer Nähe zu mehreren Regierungsgebäuden, darunter dem Sitz des Geheimdienstes.

Der pakistanische Teil der radikalislamischen Taliban bekannte sich zu dem Anschlag. Sie kämpfen für einen sunnitischen Gottesstaat in Pakistan. Schiiten sind für sie Ungläubige.



Auf Moscheen werden in Pakistan häufig Anschläge verübt. Vor allem extremistische sunnitische Gruppen haben häufig Angehörige der schiitischen Minderheit angegriffen, die etwa ein Fünftel der Bevölkerung ausmacht. Im Januar starben bei einem ähnlichen Attentat auf schiitische Gläubige in Shikarpur mindestens 60 Menschen.

Das Informationsministerium der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, deren Hauptstadt Peshawar ist, stufte den neuerlichen Anschlag als direkte Vergeltung für die laufende Militäroffensive gegen Taliban-Kämpfer und andere Aufständische in den Stammesgebieten im Nordwesen des Landes ein. Nach offiziellen Angaben wurden dabei bisher mehr als 2.000 Aufständische getötet.