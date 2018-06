"Wir wissen, dass es an diesem Heiligen Stuhl schon seit einigen Jahren viele gräuliche Missbräuche in geistlichen Dingen und Exzesse gegen die göttlichen Gebote gegeben hat, ja, dass eigentlich alles pervertiert worden ist. [...] [Wir werden] jede Anstrengung unternehmen ..., dass als erstes diese Kurie, von der das ganze Übel ausgegangen ist, reformiert wird."



Klingt wie Franziskus, doch es war Papst Hadrian VI., der diese Diagnose vor rund 500 Jahren stellte. Der Kirchenhistoriker Hubert Wolf eröffnet damit seinen gerade erschienenen Bestseller Krypta. Die Kurie war also schon vor einem halben Jahrtausend ein Problemfall, sie ist es seitdem wieder und wieder. Schon beim Rücktritt Benedikts XVI. am Rosenmontag 2013 wurde spekuliert, dass er keinen anderen Ausweg wusste, um dem gelinde gesagt unchristlichen Treiben rund um den Heiligen Stuhl Einhalt zu gebieten.

Bis heute wird der sogenannte Vatileaks-Bericht unter Verschluss gehalten.

Benedikt XVI. hatte dieses Sündenregister von betagten Kardinälen erstellen lassen. Journalisten spekulieren über Korruption, homosexuelle Seilschaften und unlautere Geldgeschäfte als Geschäftsmodell der Vatikanbank. Ob die Vorwürfe stimmen oder nicht, ist unerheblich geworden. Man traut der Kurie alles zu, das ist der bestimmende Eindruck.

Franziskus hat den Vatileaksbericht gelesen, zudem weiß er viel aus eigenem Erleben. Es scheint zumindest eine Schnittmenge mit den Spekulationen zu geben, denn er hat das Thema Kurienreform ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt. In dieser Woche berät ein Gremium ausgewählter Kardinäle darüber, was sich ändern muss. Ihnen liegt nach Informationen der Süddeutschen Zeitung ein 34-seitiges Papier vor. Die Ergebnisse stellen sie den Kardinälen der Weltkirche vor, die an diesem Wochenende in Rom tagen.



Was die Kurie überhaupt ist, dürfte bis vor Kurzem nur katholischen Insidern bekannt gewesen sein. Erst Franziskus machte die Behörde mit seiner Rede vor Weihnachten über diesen engen Kreis hinaus bekannt. Seitdem gilt die Kurie als römischer Patient mit spirituellem Alzheimer, Ruhmsucht und Schizophrenie.



Weniger leidenschaftlich betrachtet ist die Kurie eine Ansammlung unterschiedlicher Einrichtungen zur Verwaltung der Weltkirche. Ganz oben steht das Staatssekretariat als Behörde des Papstes, hinzukommen neun Kongregationen, die den Papst beraten. Sie sind arbeitsteilig organisiert; am bekanntesten ist die Glaubenskongregation, die Nachfolgerin der Heiligen Inquisition. An ihrer Spitze wacht der frühere Bischof von Regensburg, Gerhard Ludwig Müller, über die Einhaltung der Lehre. Er ist Kardinal, wie jeder Präfekt einer Kongregation. Präfektinnen gibt es nicht, ungeweihte Männer haben auch keine Chance auf den Posten.



Seit der letzten großen Kirchenreform durch das Zweite Vatikanische Konzil in den 1960er Jahren gehören zudem die sogenannten Räte zur Kurie, sie kümmern sich zum Beispiel um Großthemen wie Laien, Familie und Gerechtigkeit. Elf dieser "Organe des Kontakts, Dialogs und Studiums", so das offizielle Selbstverständnis, gibt es zurzeit. Aus deutscher Sicht hat gerade der eigentlich wenig glamouröse Rat für die Förderung der Neuevangelisierung eine gewisse Berühmtheit erlangt. Ihm gehört seit Dezember der frühere Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst an.



Die Kurie umfasst zudem drei Gerichtshöfe, die Vatikanbank, das sagenumwobene Geheimarchiv, verschiedenen Medien, Kommissionen und nicht zuletzt den Päpstlichen Wohltätigkeitsdienst. Die Kurie ist Abstellkammer und Karrieresprungbrett, dazwischen ist auch noch Platz für Leute, die einfach gute Arbeit machen.