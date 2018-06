Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD), Aiman Mazyek, hat Verständnis für die Sorgen von Juden geäußert. Die Ängste seien "berechtigt", sagte Mazyek der Berliner Zeitung. Angriffe auf Juden seien "ein Angriff auf unsere Gesellschaft". In einer Zeit, in der auch die Islamfeindlichkeit zunehme, müsse man den antisemitischen und antimuslimischen Strömungen gemeinsam entgegentreten.

Damit reagierte Mazyek auf Äußerungen des Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster. Dieser hatte angesichts des wachsenden Antisemitismus davon abgeraten, in Vierteln mit einem hohen muslimischen Anteil die Kippa zu tragen. Die Warnung bekräftigte er am Freitag. Dabei denke er nicht nur an Stadtteile mit einem hohen Anteil muslimischer Zuwanderer, sagte Schuster. Eine Bedrohung gebe es auch dort, wo überdurchschnittlich viele Anhänger rechtsradikaler Gesinnung lebten.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) widersprach der Ansicht, dass das Tragen der Kippa in bestimmten Stadtteilen der Hauptstadt zu Problemen führen könne. "Ich nehme das so nicht wahr", sagte Müller der Berliner Morgenpost. Er bedaure Schusters Einschätzung, teile sie aber nicht. Es gebe keine Viertel in Berlin, in denen man sich nicht frei bewegen könne.



Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Reinhold Robbe (SPD), sagte der Rhein Neckar Zeitung, es sei "ein Armutszeugnis und beschämend für Deutschland", wenn sich Juden nicht mehr mit Kippa in bestimmte Viertel trauen könnten. Den Behörden warf Robbe vor, es bislang "dem Zufall und freiwilligen Initiativen zu überlassen", den Antisemitismus im Land zu bekämpfen. "Nicht nur die Sicherheit Israels sollte deutsche Staatsraison sein, sondern auch der Schutz unserer jüdischen Mitbürger in Deutschland", sagte Robbe. Polizei und Staatsanwaltschaft seien beim Schutz der jüdischen Minderheit in Deutschland zum Teil verunsichert und überfordert.



Schikane legt weltweit zu

Einer Studie des US-Forschungsinstituts Pew zufolge erreichte die Schikane von Juden 2013 global betrachtet ein Sieben-Jahres-Hoch. Besonders auffällig sei der Anstieg der Vorfälle in Europa, heißt es in dem Bericht.

Demnach wurde der jüdische Glaube 2013 in 77 Ländern eingeschränkt (39 Prozent). 2007 waren es noch 26 Prozent. In Europa waren Juden in 34 von 45 Ländern (76 Prozent) Schikanen und Übergriffen ausgesetzt. Muslime und Christen hätten im selben Zeitraum weltweit jeweils in der Hälfte der Länder mit Einschränkungen zu kämpfen gehabt. Zu berücksichtigen sei aber, dass Juden lediglich 0,2 Prozent der Weltbevölkerung ausmachten, Christen und Muslime zusammen aber mehr als die Hälfte, schreiben die Autoren.

Die Studie listet weltweit 198 Länder nach dem Grad auf, in dem ihre Regierungen und Gesellschaften religiöse Überzeugungen und Praktiken einschränken. Darunter fallen physische und verbale Übergriffe, Verhaftungen, die Schändung heiliger Stätten sowie die Diskriminierung bei Bildung, auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt. Unter den 25 bevölkerungsreichsten Ländern gibt es demnach in Myanmar, Ägypten, Indonesien, Pakistan und Russland die meisten religiösen Restriktionen