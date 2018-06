Das italienische Kassationsgericht hat die ehemalige US-Studentin Amanda Knox und ihren Ex-Freund Raffaele Sollecito vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Das Gericht kippte am Freitagabend die Verurteilung der beiden und beendete damit das achtjährige Justizverfahren um die Ermordung der britischen Austauschschülerin Meredith Kercher, das weltweit für Aufsehen gesorgt hatte.

Das Kassationsgericht hatte sich seit Mittwoch mit den Urteilen befasst. Am Freitag zogen sich die Richter stundenlang zu Beratungen zurück. Im Anschluss verurteilten sie die 27 Jahre alte Knox zwar wegen Verleumdung zu einer Strafe von drei Jahren, diese hat sie allerdings bereits abgesessen.



Es ist bereits das fünfte Urteil in dem Mordfall, der sich 2007 in der Stadt Perugia ereignete. 2009 wurden Knox und Sollecito verurteilt, 2011 vor einem Berufungsgericht freigesprochen, weil Zweifel an den DNS-Beweisen aufgekommen waren.



Später kippte das Kassationsgericht diese Freisprüche wieder und ordnete ein neues Berufungsverfahren an. In diesem wurde Knox 2014 wieder zu einer Haftstrafe von 28,5 Jahren verurteilt, Sollecito zu 25 Jahren. Allerdings war Knox bereits nach dem ersten Freispruch in die USA zurückgekehrt. Sie war bei der Urteilsverkündung des Kassationsgerichtes in Rom nicht anwesend.