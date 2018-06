Einen Monat nach der Ermordung des prominenten atheistischen Bloggers Avijit Roy ist in Bangladesch ein Kollege von ihm getötet worden. Der 27-jährige Washiqur Rahman sei am Morgen in der Hauptstadt Dhaka "mit großen Messern brutal zerstückelt worden", sagte der örtliche Polizeichef Wahidul Islam. Der Mord ereignete sich im Bezirk Begunbari, wenige Hundert Meter vom Haus des Manns entfernt.



Laut der bengalischen Zeitung The Daily Star starb Rahman nach einem Streit über "ideologische Differenzen". Unmittelbar danach habe die Polizei zwei Verdächtige festgenommen worden, die versucht hätten zu flüchten. Insgesamt hätten die Tat drei Männer begangen. In einer ersten Vernehmung erzählten die beiden gefassten Verdächtigen laut der Zeitung von dem Streit.



Erst Ende Februar war Rahmans Kollege Roy bei der Rückkehr von einer Buchmesse in Dhaka mit Macheten angegriffen worden. Er erlitt tödliche Kopfverletzungen, seine Ehefrau Rafida Ahmed wurde schwer verletzt und verlor durch den Angriff einen Finger.

Roy, der die US-Staatsbürgerschaft besaß, war Gründer des Blogs Mukto-Mona, das sich in dem mehrheitlich muslimischen Land kritisch mit dem Islam auseinandersetzte. Wenige Tage nach dem Mord wurde als "Hauptverdächtiger" der "fundamentalistische Blogger" Farabi Shafiur Rahman festgenommen. Imran Sarker, Chef der Bloggervereinigung in Bangladesch, hatte im Februar gesagt, er fürchte um die Sicherheit von Schriftstellern in seinem Land.

Bereits mehrere Blogger in Bangladesch getötet

Im Jahr 2013 war in Bangladesch bereits der atheistische Blogger Ahmed Rajib Haider von einer kleinen Islamistengruppe ermordet worden. Sein Tod trieb damals Zehntausende Menschen zu Protesten auf die Straßen. Zugleich forderten radikale Islamisten, atheistische Blogger wegen Gotteslästerung hinzurichten.

Die säkulare Regierung von Ministerpräsidentin Sheikh Hasina ließ daraufhin vier Blogger festnehmen und ein Dutzend Websites und Blogs blockieren, um dem Zorn der Islamisten zu begegnen. Zugleich verstärkte sie die Sicherheitsvorkehrungen für die Blogger.