Die frühere Todeskandidatin Debra Milke hat ihre Unschuld bekräftigt und sich als Opfer eines "eklatanten Fehlschlags der Justiz" bezeichnet. "Ich hatte absolut nichts mit dem brutalen Mord meines Sohnes Christopher zu tun", sagte die Deutsch-Amerikanerin einen Tag nach Einstellung des Verfahrens. Sie habe immer daran geglaubt, dass ihre Unschuld bewiesen würde. "Ich habe nur nicht gedacht, dass es 25 Jahre, drei Monate und 14 Tage dauern würde, um so einen eklatanten Justizirrtum zu berichtigen", sagte die 51-Jährige.

Ein Kind durch Mord zu verlieren, "ist eine verheerende Tragödie mit einem unbeschreiblichen Schmerz, den keine Eltern jemals fühlen sollten. Es ist die reinste Form von Qual, die vorstellbar ist, die die Seele versengt. Und der Schmerz geht niemals vorbei", sagte Milke. Sie fügte auf einer Pressekonferenz hinzu: "Die einzige Sache, die noch schlimmer ist, ist fälschlicher Weise angeklagt zu werden, am Tod des eigenen Kindes beteiligt gewesen zu sein." Zwei weitere Jahre musste sie eine Fußfessel tragen. 2013 war ihre Verurteilung wegen massiven Zweifeln an den Aussagen des ermittelnden Polizisten gekippt worden und sie kam gegen Kaution frei. Vergangene Woche wurde auch der letzte Einspruch der Anklage in dem Fall abgewiesen.

"Ihr Albtraum ist endlich vorbei", sagte ihr Verteidiger Michael Kimerer. Nun könne Milke für die ihr verbleibenden Jahre ihr Leben genießen. "Sie ist eine unschuldige Frau, die niemals hätte verurteilt werden dürfen. Sie war das Opfer eines niederträchtigen Polizisten."



Der Polizist, der sich mehrerer Dienstvergehen schuldig gemacht hatte, hatte nach der Festnahme Milkes angegeben, sie habe ihm gegenüber die Tat gestanden. Das Verhör hatte er aber nicht aufgezeichnet. Milke selbst stritt dieses Geständnis stets ab und beharrte auf ihrer Unschuld. Die Anklage blieb dennoch bei der Darstellung des Polizisten. Dieser zufolge soll Milke zwei Männer angeheuert haben, um ihren damals vier Jahre alten Sohn Christopher zu töten. Motiv war der Anklage zufolge, dass Milke das Kind nicht mehr bei sich, aber auch nicht bei seinem Vater haben wollte. Die zwei Männer, die das Kind erschossen, wurden wegen Mordes verurteilt, und weigerten sich, gegen Milke auszusagen.

US-Medienberichten zufolge reichte Milke Zivilklage gegen die verantwortlichen Behörden ein und könnte eine hohe Schadenersatzsumme erstreiten. Die beiden Männer, die Milkes Sohn im Dezember 1989 ermordeten, warten in der Todeszelle auf ihre Hinrichtung.