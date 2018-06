Was geschah an Bord des Fluges 4U9525 am vergangenen Dienstag? Die Frage ist vor allem für die vielen Angehörigen der 150 Menschen drängend, die beim Absturz der Germanwings-Maschine getötet wurden. Psychologen, die Trauernden zur Seite stehen, berichten davon, wie wichtig es vielen Hinterbliebenen sei zu wissen, was geschehen ist – weil das Unfassbare sich dann besser verarbeiten lasse.

Richtig ist es auch zu fragen, wie man das Fliegen noch sicherer machen kann. Was bringt die Zwei-Personen-Vorschrift, die viele Fluggesellschaften nach dem Absturz des A320 eingeführt haben, also die Regel, dass sich immer zwei Personen im Cockpit aufhalten müssen? Reichen die Kontrollen der Piloten aus? Was ist mit dem Zugang über die gepanzerte Cockpit-Tür?



Doch bei all diesen Fragen und Vorschlägen dürfen wir eines nicht aus dem Blick verlieren: Nach allen bisherigen Erkenntnissen der Ermittler in Südfrankreich war es eine Einzeltat. Sie sagt über jeden anderen Flug nichts aus, den wir heute, morgen oder nächste Woche antreten.

Darum muss jede Maßnahme, die jetzt erwogen wird, um die Sicherheit weiter zu erhöhen, genau auf ihre Konsequenzen geprüft werden. Denn die Sicherheitsmerkmale der Cockpit-Tür, die der ausgesperrte Pilot und die restliche Crew im abgestürzten Airbus nicht aufbrechen konnten, wurden einst ebenfalls eingeführt, um für mehr Sicherheit zu sorgen – sie waren eine Folge der Terrorangriffe vom 11. September 2001. Was sie selbst wieder offenbar für Folgen haben können, haben wir in dieser Woche gesehen.

Der Mensch verdrängt das Undenkbare

Auch jetzige Änderungen werden vermutlich wieder ihre Schwachstellen haben. Wenn durch die Zwei-Personen-Regel künftig auch Flugbegleiter kurzzeitig den Piloten oder Copiloten im Cockpit ersetzen, wird dann auch dieses Bordpersonal in Zukunft strenger geprüft? Oder zum Vorschlag, Flugzeuge in Notfällen vom Tower aus zu steuern: Kann man hundertprozentig ausschließen, dass nicht Terroristen diese Technik hacken können?

Natürlich ist es sinnvoll, so viele Gefahren wie möglich ausschließen zu wollen. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass am Ende etwas, an das keiner gedacht hatte, doch eine Katastrophe auslösen könnte.



Es ist menschlich, das Undenkbare zu verdrängen. Nicht an lebensgefährliche Unfälle, gar den eigenen Tod denken zu wollen. Wir würden womöglich nicht mehr die Wohnung verlassen, wenn wir stets nur daran dächten, dass wir beim Gang über die Straße überfahren werden könnten. Oder wir würden gar nicht mehr in unsere Wohnung zurückkehren, wenn wir daran dächten, dass das Mehrfamilienhaus, in dem wir wohnen, einstürzen könnte.

Für alle diese Fälle stützen wir uns gern auf Statistiken, die uns zeigen, wie selten Unfälle passieren, wie unwahrscheinlich Hauseinstürze sind, wie sicher das Fliegen ist. Ein Unfall kommt auf zwei Millionen Flüge, das Risiko ist sehr gering. Doch alle Statistiken sind irrelevant, wenn man im entscheidenden Moment in einem Unfallflugzeug sitzt. Machen wir uns also nichts vor: Eine hundertprozentige Garantie kann es im Leben nicht geben, so gern wir sie auch hätten.

Die Erkenntnis befriedigt uns nicht, weil wir im trügerischen Glauben leben, alles beherrschen zu können. Doch jede neue Katastrophe führt uns – wie etwa auch bei der bis heute vermissten Malaysia-Airlines-Maschine des Flugs 370 – wieder vor Augen, wie unvollkommen der Mensch und seine Technik sind.