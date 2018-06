Die Zwei-Personen-Regel im Cockpit vermindert die Gefahr eines mutwillig herbeigeführten Absturzes nicht: Diese Auffassung vertreten mehrere erfahrene Piloten einer großen Fluggesellschaft, die sich auf FAZ.net geäußert haben.



Die Vorgabe, laut der immer mindestens zwei Personen im Cockpit anwesend sein müssen, sei purer "Scheinaktionismus", der die Öffentlichkeit beruhigen soll. "Wenn ein Pilot will, kann er eine Maschine binnen zwei Sekunden unabänderlich abstürzen lassen", sagen die Piloten.

Nötig sei dazu wenig: Ein sehr kraftvolles Drücken des Steuerknüppels während des Reiseflugs bringe die Maschine in einen Sturzflug. Ein gleichzeitiger kräftiger Tritt ins Seitenruder lasse sie zudem spiralförmig nach unten rasen. Auch ein Ausschalten der Triebwerke in kritischen Situationen – all das führe unabänderlich zum Absturz. "Die Stewardess klebt dann an der Decke oder bleibt hilflos in ihrem Sitz, falls sie schon angeschnallt ist."



Auch Jörg Handwerg von der Pilotenvereinigung Cockpit warnte davor, die Zwei-Personen-Regel zu überschätzen. Weil die Flugbegleiterin keine fliegerische Ausbildung habe, könne sie "gar nicht beurteilen, was der Pilot da macht" – geschweige denn dagegen etwas unternehmen.



Wegen des offenbar absichtlich herbeigeführten Absturzes der Germanwings-Maschine in Südfrankreich hatten viele Fluggesellschaften umgehend mit einer Änderung ihrer Vorschriften reagiert.

Lufthansa bleibt skeptisch

Bereits am Freitag hatten die britische Billigfluggesellschaft easyJet sowie die Fluggesellschaften Norwegian Air Shuttle und Icelandair die Zwei-Personen-Regel eingeführt. Auch Ryanair und airberlin haben ihre Vorgaben geändert.



Nachdem sich die Lufthansa und Germanwings vorerst nicht auf eine Änderung der Sicherheitsvorkehrungen hatten festlegen wollen, verkündeten auch sie in einer Mitteilung: "Die Fluggesellschaften der Lufthansa Group führen vorsorglich ein neues Verfahren zur Cockpitbesetzung ein. Danach müssen sich während eines Fluges zu jedem Zeitpunkt zwei autorisierte Personen im Cockpit aufhalten."



Germanwings-Chef Thomas Winkelmann zweifelt allerdings weiterhin an der Wirksamkeit dieses Prinzips: "Ich frage mich, ob sich ein Mensch mit einer solchen Energie, einen kriminellen Akt zu begehen, von einem Flugbegleiter davon abhalten lässt", sagte Winkelmann.



Dobrindt will über Konsequenzen beraten

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) kündigte unterdessen an, mit Fluggesellschaften und Aufsichtsbehörden über mögliche Konsequenzen aus dem Germanwings-Absturz in Frankreich beraten zu wollen.



"In der Luftfahrt gelten hohe Sicherheitsstandards, die aber auch immer wieder einer Weiterentwicklung bedürfen", sagte Dobrindt der Bild am Sonntag. "Erst der Blick auf die Gesamtumstände des Unglücks wird Aufklärung über weitere notwendige Konsequenzen geben können. Wir stehen deswegen auch mit den Airlines und den beteiligten Organisationen in intensivem Kontakt." Dobrindt bekräftigte, dass er die Zwei-Personen-Regel im Cockpit gutheiße.

Auch der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) hatte sich dafür ausgesprochen, diese Regel auch in Deutschland einzuführen. In mehreren Ländern wie etwa den USA gilt diese schärfere Richtlinie seit Langem.

Die Pilotengewerkschaft befürwortet das Zwei-Personen-Prinzip zwar als "erste vorläufige Maßnahme, um das Vertrauen wieder aufzubauen". Beispielsweise könne der Flugbegleiter im Cockpit Hilfe holen, wenn der verbliebene Pilot auszufallen drohe. Gegen einen selbstmordwilligen Piloten sei ein weiterer Flugbegleiter im Cockpit aber "keine endgültige Lösung".