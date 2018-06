Der Bürgermeister ringt mit den Tränen, spricht vom "schwärzesten Tag" in der 725-jährigen Geschichte der Stadt: 16 Schüler und zwei Lehrerinnen aus der nordrhein-westfälischen Stadt waren an Bord des Germanwings-Fluges 4U9525, der in den französischen Alpen zerschellte. Sie hatten eine Partnerschule in der Nähe von Barcelona besucht und wollten nun nach Hause.

Die Nachricht vom Absturz verbreitet sich im kleinen Haltern zwischen Münsterland und Ruhrgebiet schnell. "Es ist so eine kleine Stadt, da kennen sich viele", sagt ein Lehrer der Nachbarschule des Gymnasiums, das nun 16 Schüler und zwei Lehrerinnen betrauert. "Wir sind unglaublich traurig. Alle", fügt er hinzu.

Wenig später brennen auf einer Tischtennisplatte vor dem Gymnasium der 37.000-Einwohner-Stadt die ersten Kerzen. Schüler und Schülerinnen mit bleichen Gesichtern nehmen sich wortlos in die Arme. Einige weinen, können es nicht fassen und versuchen, Trost zu spenden.

Nach der sechsten Stunde hatte es eine Durchsage des Schulleiters gegeben, erzählt ein Vierzehnjähriger, dessen Klassenlehrerin wohl unter den Opfern ist. Dass der Nachmittagsunterricht ausfalle, hatte der Direktor mitgeteilt. Dass dies jedoch kein Grund zum Jubeln sei, weil etwas Schlimmes passiert sei.



Was genau geschehen ist, erfahren die Schüler spätestens, als sie zu Hause den Fernseher einschalten. "Das kann nicht sein, denkt man dann. Wir kannten die ja", sagt ein Junge mit einem Strauß roter Rosen in der Hand. Damit wolle er den Angehörigen zeigen, dass er da sei.

Mitgefühl aus dem ganzen Land

Es war das sechste Mal, dass ein Kurs der elften Klasse auf große Fahrt in die Stadt Llinars del Vallés bei Barcelona aufbrach. Erst im Dezember waren zwölf Spanier in Haltern zu Gast. Das Unglück auf der Rückreise des Gegenbesuchs lähmt eine ganze Stadt.

Auf Twitter und Facebook drücken die Menschen aus Haltern und ganz Deutschland ihr Mitgefühl aus, auch Nationalspieler Benedict Höwedes, der wohl berühmteste Fußballer Halterns. Er wünsche "allen Familien und Angehörigen die Kraft, dieses zu überstehen" , twitterte er am Nachmittag.

Minütlich wächst am Nachmittag die Zahl der trauernden Mitschüler auf dem Schulhof. Und mit ihnen die Zahl der Kerzen und Blumen.