Der Copilot der abgestürzten Germanwings-Maschine, Andreas Lubitz, war nach Angaben der Staatsanwaltschaft Düsseldorf in medizinischer Behandlung. Bei den Durchsuchungen seien kein Abschiedsbrief oder ein Bekennerschreiben gefunden worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. "Allerdings wurden Dokumente medizinischen Inhalts sichergestellt, die auf eine bestehende Erkrankung und entsprechende ärztliche Behandlungen hinweisen."

Der Umstand, dass zerrissene, aktuelle und auch den Tattag umfassende Krankschreibungen gefunden wurden, stütze nach vorläufiger Bewertung die Annahme, dass der Verstorbene seine Erkrankung gegenüber dem Arbeitgeber und dem beruflichen Umfeld verheimlicht habe. Die Auswertung der Unterlagen werde aber noch einige Tage in Anspruch nehmen. Um welche Krankheit es sich handelte, blieb offen.



Beamte hatten am Donnerstag Wohnungen des Copiloten in Düsseldorf und in seinem Heimatort Montabaur durchsucht. Der 27-Jährige soll der französischen Staatsanwaltschaft zufolge den mit insgesamt 150 Menschen besetzten Airbus absichtlich in den Sinkflug und zum Absturz gebracht haben. Zum Zeitpunkt des Unglücks war er allein im Cockpit. Der Kapitän war ausgesperrt.



Mobile Nutzer verwenden zur Ansicht der Erklärung der Staatsanwaltschaft bitte diesen Link.

Die Universitätsklinik Düsseldorf bestätigte, dass der Copilot Patient des Krankenhauses war. Eine Sprecherin sagte, er sei erstmals im Februar 2015 und zuletzt am 10. März als Patient am Uni-Klinikum vorstellig geworden. Es habe sich um "diagnostische Abklärungen" gehandelt. Einzelheiten unterlägen der ärztlichen Schweigepflicht. Die Krankenakten würden noch im Laufe des Tages der ermittelnden Staatsanwaltschaft Düsseldorf übergeben.



Spekulation über Motive

Über mögliche Motive des Copiloten wird weiter spekuliert. Mehrere Medien hatten über eine mögliche psychische Erkrankung des 27-Jährigen berichtet. Das wollten die Ermittler nicht kommentieren: "Wir machen keine Zwischenangaben zum Stand der Ermittlungen", teilte die Staatsanwaltschaft mit. Laut französischer Staatsanwaltschaft soll der Copilot das Flugzeug absichtlich gegen eine Felswand in den französischen Alpen gesteuert haben.

Der Luftfahrtpsychologe Reiner Kemmler forderte, dass bei der Pilotenausbildung künftig noch stärker auf die psychische Situation der Piloten eingegangen werden müsse. "Ich würde darauf bestehen wollen, dass die Auslese permanent modernen Anforderungen entsprechen muss", sagte Kemmler im Hessischen Rundfunk. Dazu würden auch pädagogisch und psychologisch geschulte Fluglehrer gehören. Die Forderung nach regelmäßigen Untersuchungen für aktive Piloten sieht er dagegen kritisch. Diese könnten Krankheitszeichen absichtlich herunterspielen oder verbergen, da ihnen ansonsten der Lizenzverlust drohe.

Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) in Braunschweig bat beim Aeromedical-Center der Lufthansa um Einsicht in die Akten des Copiloten. Die Behörde werde die Unterlagen anschließend der französischen Staatsanwaltschaft übergeben, sagte ein Sprecher. Die LBA verwaltet die Lizenzen der Piloten. In einer solchen Lizenz und im medizinischen Tauglichkeitszeugnis können Auflagen und Einschränkungen eingetragen sein. Das reicht vom Hinweis auf das Tragen einer Brille bis zum Vermerk SIC – der für "besondere regelhafte medizinische Untersuchungen" steht.



Am Ort des Absturzes in den französischen Alpen sind die Bergungsarbeiten fortgesetzt worden. Die ersten Hubschrauber starteten am Morgen in Richtung Tête de l'Estrop – hinter diesem Gipfel war die Maschine der Lufthansa-Tochter Germanwings am Dienstag zerschellt. Die Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte gilt besonders der Suche nach dem zweiten Flugschreiber, der weitere Erkenntnisse zum Geschehen im Cockpit vor dem Absturz liefern könnte. Die Helikopter bringen die sterblichen Überreste der Passagiere und Crew-Mitglieder in das Einsatzzentrum in Seyne-les-Alpes. Rechtsmediziner arbeiten bereits an der Identifizierung der Leichen, die schon ins Tal gebracht wurden.

Gauck spricht von "Band des Mitleidens"

In Haltern hat Bundespräsident Joachim Gauck den Angehörigen der Absturzopfer sein Mitgefühl ausgedrückt und ihnen Unterstützung versprochen. Nach dem Besuch eines Gedenkgottesdienstes in der westfälischen Stadt sagte er, es entstehe ein "Band des Mitleidens und Mittrauerns". In der Notsituation erweise sich, "dass wir in einer Gesellschaft von Menschen leben und nicht nur von funktionierenden Wesen". Eine Gruppe von 16 Schülern und zwei Lehrerinnen des Halterner Joseph-König-Gymnasiums befand sich an Bord der abgestürzten Maschine.

Die deutschen Fluggesellschaften ziehen nach dem Schock über die bisherigen Erkenntnisse zum Absturz der Germanwings-Maschine erste Konsequenzen und werden die Zwei-Personen-Regel im Cockpit einführen. Die Airlines hätten die freiwillige Vereinbarung beschlossen, teilte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) mit. Demnach müssen immer zwei autorisierte Crewmitglieder im Cockpit eines Flugzeuges sein.



Auch die Lufthansa wird die Regelung für sämtliche Passagierflüge einführen, erklärte der Konzern. Einen genauen Zeitpunkt zur Umsetzung der freiwilligen Regel nannte Lufthansa nicht. Die Airlines würden das neue Verfahren so schnell wie möglich und in Abstimmung mit ihren Aufsichtsbehörden umsetzen.