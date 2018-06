Laut prorussischer Separatisten ist die Anzahl der Toten nach der Explosion in der Sasjadko-Mine in Donezk auf 32 gestiegen. Ein Kumpel werde noch vermisst. Zuletzt hatte es nach dem Unglück in der ostukrainischen Rebellenhochburg widersprüchliche Angaben zu den Opferzahlen gegeben.

Die Rebellen hatten zuvor von einem Todesopfer, die Regierung in Kiew aber von mindestens zehn Toten gesprochen. Die regierungstreue Gebietsverwaltung hatte bereits von 33 Toten berichtet.

Die Explosion hatte sich am frühen Mittwochmorgen in 1.000 Meter Tiefe ereignet. 200 der etwa 230 Arbeiter konnten schnell in Sicherheit gebracht werden. Laut den Rebellen hat eine Methangasexplosion das Unglück ausgelöst.



Bereits im November 2007 waren in dem Kohlebergwerk bei einem Unfall 101 Arbeiter getötet worden. Weitere 57 Arbeiter starben bei Unfällen im Dezember 2007. Das Bergwerk ist berüchtigt wegen seines hohen Grubengasgehalts.