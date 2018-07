Nach 22 Jahren in einer Todeszelle in den USA kommt die in Berlin geborene Debra Milke endgültig auf freien Fuß. Ein Gericht in Phoenix im Bundesstaat Arizona kündigte die Einstellung des Verfahrens gegen die 51-Jährige wegen der Ermordung ihres kleinen Sohnes an.



Die Tochter einer Deutschen und eines Amerikaners war 2013 gegen Kaution und mit starken Einschränkungen auf freien Fuß gekommen, nachdem ein Berufungsgericht das Urteil gegen sie für ungültig erklärt hatte. Seitdem kämpfte sie gegen eine Neuauflage des Mordprozesses. Die Staatsanwaltschaft kündigte zunächst keine weiteren rechtlichen Schritte gegen Milke an.

Milke kam gegen umgerechnet 235.000 Euro Kaution auf freien Fuß, unterliegt aber einer nächtlichen Ausgangssperre und darf keinen Alkohol trinken, bis das Verfahren endgültig beendet ist. Für Dienstag hat Milkes Anwalt eine Pressekonferenz angekündigt.



Zugleich streben ihre Verteidiger eine Schadenersatzklage gegen den Staat und die Polizei wegen ihrer ungerechtfertigten Inhaftierung an. Bei einem Erfolg könnte Milke Schadenersatz in Millionenhöhe erhalten. Während ihre Unterstützer sich auf einen endgültigen juristischen Sieg Milkes freuen, bezweifeln andere Bewohner von Arizona ihre Unschuld und halten nicht nur den potenziellen Freispruch, sondern auch die voraussichtliche Zivilklage für ungerechtfertigt.

Milke wurde 1990 zum Tode verurteilt, weil sie zwei Männer zum Mord an ihrem vierjährigen Sohn angestiftet haben soll. Sie beteuerte stets ihre Unschuld. Die beiden verurteilten Mörder des Jungen sitzen in der Todeszelle und verweigern jede Aussage. Das ursprüngliche Urteil stützte sich vor allem auf die Aussage des leitenden Ermittlers Armando Saldate, dem Milke ihre Beteiligung an dem Verbrechen angeblich gestanden hatte. Ein unterschriebenes Geständnis gab es aber ebenso wenig wie Tonaufnahmen oder weitere Zeugen.