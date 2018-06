Der US-Bundesstaat Texas hat erneut die Todesstrafe vollstreckt: Opfer war ein Auftragsmörder der mexikanischen Mafia. Der 46-jährige Manuel V. war zum Tode verurteilt worden, weil er 1998 eine 51 Jahre alte Frau umgebracht hatte.

Die Frau hatte laut Gerichtsdokumenten nicht, wie von Mafiaboss Rene Munoz gefordert, zehn Prozent ihrer Einnahmen aus illegalen Drogenverkäufen in der Stadt San Antonio an die Gang abgetreten.

Der 46-Jährige und zwei Partner wurden daraufhin von Munoz mit ihrer Tötung beauftragt, woraufhin er die Frau vor den Augen ihres schwer verletzten Freundes mit einem Telefonkabel erdrosselte. Einer der weiteren Täter wurde zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt, der dritte leistet eine 35-jährige Haftzeit ab.

V. bekam eine Giftspritze mit einer tödlichen Menge Pentobarbital injiziert. Da die Medikamente für die Todesspritze derzeit in den gesamten USA rar sind, hat Texas nun nur noch so viel von dem Mittel zur Verfügung, um eine weitere Exekution auszuüben. Dabei sind in den kommenden Wochen in dem Bundesstaat mindestens sechs Hinrichtungen von Gefängnisinsassen geplant. Vasquez war bereits der vierte Verurteilte, den Texas seit Jahresanfang hinrichtete.