Dem im Lüneburger Auschwitz-Prozess angeklagten früheren SS-Mann Oskar Gröning war klar, dass wohl kaum ein Jude lebend aus dem Konzentrationslager herauskommen würde. "Ich konnte mir das nicht vorstellen", sagte der 93-Jährige auf Fragen der Nebenklage, die Holocaust-Überlebende und deren Angehörige vertritt.



Erstmals in dem Prozess sollen am dritten Verhandlungstag zwei Überlebende des Vernichtungslagers im besetzten Polen als Zeugen aussagen, die dort zahlreiche Familienmitglieder verloren haben. Die Nebenklage konzentrierte sich am Morgen auf die Frage, ob Gröning tatsächlich nur der "Buchhalter von Auschwitz" war, wie er später genannt wurde, oder ob er doch häufiger bei der Selektion eintreffender Juden dabei gewesen war. Dann könne ihm auch eine Mittäterschaft an den Morden angelastet werden, argumentierte die Nebenklage.

Gröning wird Beihilfe zum Mord in mindestens 300.000 Fällen vorgeworfen. Zu Prozessbeginn hatte er sich zu seiner moralischen Mitschuld bekannt. Er gestand, im KZ geholfen zu haben, Geld der Häftlinge einzusammeln und an die SS weiterzuleiten. Die Anklage wirft ihm vor, so dem NS-Regime wirtschaftliche Vorteile verschafft und das systematische Töten unterstützt zu haben.

Gröning hatte ausgesagt, er habe regelmäßig Dienst bei der Selektion eintreffender Juden in dem Konzentrationslager geleistet. An der Rampe sei er während der sogenannten Ungarn-Aktion nur dreimal im Einsatz gewesen. Die Anklage beschränkt sich aus rechtlichen Gründen auf die rund 137 Transporte aus Ungarn im Sommer 1944.



Tags zuvor hatte die 81-jährige Überlebende Eva Kor erklärt, sie habe den Nazis vergeben. "Meine Vergebung spricht die Täter nicht frei", sagte sie. Kor hat mit ihrer Zwillingsschwester grausame medizinische Experimente in Auschwitz überlebt, die übrigen Familienmitglieder starben dort. In Lüneburg appellierte sie an Gröning, umfassend auszusagen und auch Neonazis die Wahrheit über Auschwitz zu erzählen.



Für den Prozess sind 27 Verhandlungstage bis Ende Juli angesetzt. Sollte Gröning verurteilt und für haftfähig erklärt werden, erwartet ihn eine Haftstrafe von mindestens drei Jahren. Unter den mehr als 60 Nebenklägern sind Holocaustüberlebende und Angehörige von Opfern.