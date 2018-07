Im Schadensersatzstreit um minderwertige Brustimplantate des französischen Herstellers PIP muss nun der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheiden. Der Bundesgerichtshof setzte ein entsprechendes Verfahren aus und legte es den Luxemburger Richtern zur Klärung europarechtlicher Fragen vor. Die 65-jährige Klägerin verlangt Schmerzensgeld vom TÜV Rheinland, weil dieser das – inzwischen insolvente – Unternehmen Poly Implant Prothèse (PIP) nicht ausreichend überprüft habe. Der Prozess hat Signalcharakter für zahlreiche anhängige Verfahren. Die Fragen an den EuGH betreffen die Pflichten des TÜV bei der Überwachung.

Der Frau aus der Vorderpfalz waren 2008 nach einer Operation zur Krebsvorsorge in beiden Brüsten PIP-Implantate eingesetzt worden, die mit billigem Industriesilikon gefüllt waren. Ihre Klage war in den Vorinstanzen gescheitert.

Darum geht es

Statt hochwertiger Medizinprodukte haben sich Tausende Frauen unwissentlich Implantate mit Billigsilikon in ihre Brüste einsetzen lassen: PIP hatte jahrelang unerlaubt Brustimplantate mit dem billigen Industriesilikon gefüllt. Die Kissen reißen schneller und können Entzündungen auslösen. Diese Implantate waren weltweit eingesetzt worden. Allein in Deutschland sind mehr als 5.000 Frauen betroffen. Der Skandal wurde 2010 in Frankreich bekannt. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte veröffentlichte später eine Empfehlung, die Kissen herausoperieren zu lassen. Die Klägerin ließ sich die Implantate 2012 entfernen.

Wieso der TÜV verklagt wird

Die Klägerin hatte – wie zahlreiche andere Frauen auch – wegen des Skandals den TÜV Rheinland verklagt. Sie will Schmerzensgeld in Höhe 40.000 Euro, weil der Hersteller nicht ausreichend kontrolliert worden sei. Der TÜV hatte bei PIP die Produktionsprozesse geprüft. Das ist notwendig für die Vergabe des europäischen Qualitätssiegels CE.

In den Vorinstanzen war ihre Klage allerdings gescheitert. So sah das Oberlandesgericht (OLG) Zweibrücken 2014 keine Beweise dafür, dass der TÜV seine Prüfpflichten verletzt hat: Die Organisation habe nur das Qualitätssicherungssystem des Herstellers überprüfen müssen, nicht die Beschaffenheit und Qualität der hergestellten Produkte.

Brustimplantane Brustimplantate Brustimplantate werden in der Regel nach Amputationen oder zur Vergrößerung eingesetzt. Sie bestehen immer aus einer Silikonhülle, die entweder mit einer Kochsalzlösung oder mit Silikongel gefüllt ist. Inzwischen gibt es auch Implantate mit einer aufgerauten Oberfläche; diese soll dazu beitragen, dass die Implantate mit dem umliegenden Gewebe verwachsen. Das umliegende Gewebe soll so nicht verhärten können. Ob ein Brustimplantat das Brustkrebsrisiko erhöht, ist wissenschaftlich bislang nicht erwiesen. PIP-Implantate PIP-Implantate sind mit Silikongel gefüllte Brustprothesen des französischen Herstellers Poly Implant Prothèse (PIP). Im Jahr 2009 wurde festgestellt, dass Implantate dieser Firma vermehrt gerissen waren, weshalb sie seit 2010 nicht mehr verkauft werden. Darüber hinaus stellte eine Untersuchung fest, dass die Implantate mit einem anderen Gel gefüllt waren als angegeben. Das verwendete Gel war nach Angaben des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt. Nach weiteren Tests empfahl als erstes die französische Agentur für die Sicherheit von Gesundheitsprodukten (Afssaps) Frauen mit Implantaten dieses Herstellers eine halbjährliche klinische Untersuchung der Brüste und Lymphknoten. Sollte es Hinweise für Risse in den Implantaten geben, sollten diese herausoperiert werden. Inzwischen raten auch deutsche Experten zur Entfernung der schadhaften Silikonkissen. Formen Schönheitschirurgen differenzieren zwischen zwei unterschiedlichen Implantatsformen: Es gibt sowohl runde als auch tropfenförmige (oder anatomische) Implantate. Letztere werden vornehmlich bei Frauen verwendet, deren Brust abgenommen wurde, runde Implantate werden bei Vergrößerungen bevorzugt.

Die Rechtsprechung ist bislang auf Seiten der Prüfstelle: Bislang habe der TÜV in Deutschland alle Schadenersatzprozesse gewonnen, sagte ein Sprecher des TÜV Rheinland.



In Frankreich ist das allerdings anders, dort soll der TÜV Rheinland mehr als 1.600 Frauen Schadensersatz zahlen. Der TÜV habe gegen "seine Kontroll- und Aufsichtspflichten" verstoßen, urteilte das Berufungsgericht der südfranzösischen Stadt Aix-en-Provence. Die Berufung gegen das Verfahren läuft allerdings noch.



Welche Bedeutung das Urteil hat

Als oberste Instanz könnte ein BGH-Urteilsspruch grundsätzliche Signalwirkung für andere Verfahren haben. Nach Angaben eines Sprechers vom TÜV Rheinland haben Gerichte der unteren Instanzen noch etwa zehn Verfahren mit Blick auf den BGH ausgesetzt und warten dessen Entscheid ab.

Die verantwortliche Firma

Der PIP-Gründer wurde im Dezember 2013 zu vier Jahren Haft verurteilt. Das Gericht in Marseille sah es als erwiesen an, dass der Mann auch den TÜV bewusst täuschte. Die Firma ist längst pleite.