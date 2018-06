Die Familie des im vergangenen Sommer von einem weißen Polizisten erschossenen schwarzen Teenagers Michael Brown will die US-Stadt Ferguson verklagen. Das gaben die Anwälte der Familie in einer Erklärung bekannt. Die Details würden die Angehörigen Browns in einer Pressekonferenz vorstellen. Höchstwahrscheinlich wird sie finanzielle Entschädigung fordern.

Auch wird es wohl die letzte Chance der Familie sein, die lokalen Behörden für den Tod ihres Sohnes verantwortlich zu machen. Vergangenen Monat hatte das Justizministerium mitgeteilt, gegen den Polizisten Darren Wilson werde aus Mangel an Beweisen kein Strafverfahren eingeleitet. Zuvor hatte ein Geschworenengericht von einer Anklage gegen Wilson abgesehen.



Der unbewaffnete 18-Jährige war im August 2014 in der Stadt unweit der Metropole St. Louis nach einer Auseinandersetzung mit dem Polizisten gestorben. Später gab Wilson an, aus Notwehr auf den angeblich gewaltbereiten Teenager gefeuert zu haben. Einigen Zeugen zufolge wollte sich der Jugendliche jedoch nur ergeben und hatte die Hände gehoben.

Wilson habe ausgesagt, sich massiv von Michael Brown bedroht gefühlt und erst dann zur Waffe gegriffen zu haben, hieß es aus dem Justizministerium. Zu seiner Aussage gebe es keine Gegendarstellung. Bundesermittlern zufolge gibt es auch keine Beweise dafür, dass der 18-jährige Brown die Hände erhoben hatte, als er tödlich getroffen wurde.

In einem separaten Bericht hatte das Washingtoner Justizministerium aber schwere Vorwürfe gegen Polizei, Justizvollzugsbehörden und das städtische Gericht der Kleinstadt erhoben. Demnach hätten städtische Beamte unverhältnismäßig schwere Gewalt gegen Schwarze angewendet und sie zu oft wegen Bagatelldelikten belangt. Der Bericht des Justizministeriums rügt rassistische Vorurteile von Polizei- und Justizbeamten und kritisiert ein System, das die Erzeugung von Einnahmen aus Geldstrafen über die öffentliche Sicherheit stellt.

Seit Browns Tod kam es in Ferguson und zahlreichen anderen Städten wiederholt zu Unruhen und Demonstrationen. Vor allem Schwarze sind in den USA Opfer von tödlicher Polizeigewalt. Anfang April war in der Stadt North Charleston im Bundesstaat South Carolina ein Polizist wegen Mordes angeklagt worden, weil er nach einer Verkehrskontrolle einem fliehenden unbewaffneten Afroamerikaner mehrmals in den Rücken geschossen hatte.



Vor einer Woche war bekannt geworden, dass im Bundesstaat Oklahoma ein 72-jähriger Hilfssheriff den 44-jährigen Schwarzen Eric Harris erschossen hatte, obwohl dieser unbewaffnet war. Vor wenigen Tagen starb in Baltimore ein 25-Jähriger, dem bei einer polizeilichen Festnahme ein Rückenwirbel gebrochen wurde.