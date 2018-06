Die französischen Ermittler setzen nun bei der Aufklärung des Germanwings-Absturzes auf den zweiten Flugschreiber. Die Blackbox mit den Flugdaten wird am heutigen Freitag in Paris bei der Untersuchungsbehörde Bea erwartet. Der zweite Flugschreiber war am Donnerstagnachmittag an der Unglücksstelle gefunden worden. Er war von Geröll verschüttet.

In einem Labor soll der Flugdatenrekorder auf verwertbares Material untersucht werden. Das nun gefundene Gerät zeichnet die technischen Daten auf.

Der französische Staatsanwalt Brice Robin hatte am Donnerstag gesagt, das Gerät sei total geschwärzt, als ob es verbrannt sei. Es sei aber möglicherweise noch brauchbar. Der Zustand des Flugdatenschreibers lasse "auf eine Möglichkeit der Auswertung hoffen", so Robin.



Nach den Angaben des Staatsanwalts konnten bisher 150 verschiedene DNA-Profile aus den Proben von der Absturzstelle in den französischen Alpen isoliert werden. Bei der Identifizierung der Opfer werden den französischen Ermittlern zufolge die gefundenen DNA-Profile mit Proben von Angehörigen abgeglichen. Die Arbeit soll Anfang kommender Woche losgehen. Die Angehörigen sollen bei einer Übereinstimmung rasch Bescheid bekommen.



Nach Ostern soll auch eine neue Arbeitsgruppe starten, in der Fachleute der deutschen Luftfahrtbranche über Lehren aus dem Absturz beraten. Die Gruppe soll auch über mögliche Veränderungen der Regeln zur festen Verriegelung der Cockpittüren beraten.



Kaum Auswirkungen auf Reiseverhalten der Deutschen

Laut den bisher vorliegenden Untersuchungsergebnissen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der deutsche Copilot sich allein im Cockpit einschloss und die Maschine mit 150 Menschen willentlich an einem Felsmassiv zerschellen ließ. Die Ermittler in Düsseldorf konnten einen Computer auswerten und kamen zu dem Ergebnis, dass der 27-Jährige im Internet nach Suizid-Möglichkeiten und Infos über die Sicherheit von Cockpittüren suchte. Damit finden sich immer mehr Belege, dass Andreas Lubitz den Absturz länger geplant haben könnte.

Der Absturz der Germanwings-Maschine hat auf das Verhalten von Flugpassagieren offenbar geringe Auswirkungen. 89 Prozent wollten das Flugzeug wie bisher nutzen, ergab der nun veröffentlichte ARD-Deutschlandtrend. Etwa jeder Zehnte will künftig weniger fliegen, ein Prozent der Flugreisenden will ganz darauf verzichten. Eine deutliche Mehrheit von 81 Prozent macht sich nicht mehr Sorgen als vorher.