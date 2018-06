Ted Cruz, Senator aus Texas und republikanischer Anwärter auf das Präsidentenamt, hat in Iowa das ausgesprochen, was vielen Konservativen in diesen Tagen auf der Seele brennt. Die Verfechter der traditionellen Ehe, mahnte der Senator vor einer Versammlung evangelikaler Christen in der Kleinstadt Waukee, müssten jetzt dringender denn je "auf die Knie fallen und beten". Der Kampf, versprachen er und seine Mitredner, sei noch nicht vorüber.

Dieser Kampf verlagert sich nun aus dem ländlichen Iowa zurück in die Hauptstadt. Dort schaltet sich erneut der Oberste Gerichtshof in die nationale Debatte um die Homo-Ehe ein. Die neun Richter müssen entscheiden, ob die Ehe ein verfassungsmäßiges Recht aller Amerikaner ist – oder ob die einzelnen Bundesstaaten Ehen von Schwulen und Lesben in Eigeninitiative verbieten können.

Fragen, die vor zwei Jahren offenblieben. Damals setzten die Richter mit knapper Mehrheit weite Teile des Defense of Marriage Acts außer Kraft und machten die Homo-Ehe damit auf Bundesebene auf einen Schlag legal. Es war der bislang größte Sieg der amerikanischen Gay-Rights-Bewegung. Erstmals konnten Schwule oder Lesben das Vermögen des Partners erben, ihre Steuererklärung gemeinsam machen, sich die Krankenversicherung teilen oder gegenseitig im Krankenhaus besuchen. Nur eben nicht in jenen 13 Staaten, in denen ihre Ehe noch immer nicht anerkannt ist.

Jetzt, so hoffen die Verfechter der Homo-Ehe, sollen die Richter nachbessern und die Gleichstellung perfekt machen. Eine Entscheidung wird für Juni erwartet. "Es ist eine Art Lackmustest dafür, ob wir als Gesellschaft auf der richtigen oder falschen Seite stehen", sagt Paul Smith, Bürgerrechtsanwalt aus Washington, D.C.



Seit Massachusetts vor zwölf Jahren als erster Bundesstaat die Homo-Ehe anerkannt hat, hat sich viel getan im Land. In 36 Bundesstaaten können Homosexuelle inzwischen heiraten. Spitzenmanager wie Apple-Chef Tim Cook und Sportler wie Michael Sam haben dem Schwulsein in Amerika ein prominentes Gesicht gegeben. US-Präsident Barack Obama wendet sich in der Rede zur Lage der Nation standardmäßig auch an die LGBT-Wähler, das erste Wahlkampfvideo von Hillary Clinton zeigte selbstverständlich auch ein schwules Paar.



Zu sagen, es habe eine Revolution gegeben, sei eine Untertreibung, hieß es angesichts dieser Zwischenbilanz auf dem öffentlich-rechtlichen Radiosender NPR. Auch in der Bevölkerung findet die Bewegung inzwischen breite Unterstützung. 61 Prozent der Amerikaner befürworten die gleichgeschlechtliche Ehe – vor zwei Jahren waren es noch 50 Prozent. Bei den unter 30-Jährigen liegt die Zahl bei 78 Prozent, selbst bei den Konservativen unter 50 spricht sich heute eine Mehrheit für die Gleichstellung aus.



Für deren Präsidentschaftsanwärter bedeutet der Stimmungswandel eine Gratwanderung. Zwar spielen Hot-button-Themen wie Ehe, Familie oder Abtreibung vor allem im Bible Belt zwischen Texas und North Carolina noch immer eine bedeutende Rolle im Vorwahlkampf der Republikaner. Doch eine zu deutliche Positionierung gegen die Homo-Ehe könnte im anschließenden Rennen um das Weiße Haus zum Verhängnis werden.

Unternehmen positionieren sich auf der Seite der LGBT-Bewegung

Selbst Unternehmen schlagen sich inzwischen überraschend deutlich auf die Seite der Lesbian-, Gay-, Bisexual- und Transgender-Bewegung – auch aus Angst, junge Talente abzuschrecken. 379 Unternehmen, darunter große Wall-Street-Banken wie Morgan Stanley und Industrieschwergewichte wie Boeing, forderten den Supreme Court in einem Schreiben vor dem Auftakt der Verhandlung ihrerseits auf, das Verbot der Staaten aufzuheben. Selbst führende Vertreter religiöser Organisationen und Sportverbände haben zugunsten der Homo-Ehe Stellung bezogen. Prominente Anwaltskanzleien, sagt Paul Smith, schreckten gar davor zurück, die Verfechter der traditionellen Ehe vor Gericht zu vertreten.



Doch trotz des offensichtlichen Stimmungswandels gibt es auch Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung. In zahlreichen Bundesstaaten, zuletzt vor wenigen Wochen in Arkansas und Indiana, wurden in den vergangenen Jahren Gesetzesänderungen durchgesetzt, die auf den ersten Blick die Religionsfreiheit schützen sollen, nach Meinung vieler aber de facto der Diskriminierung von Homosexuellen Vorschub leisten. Ein Hochzeitsfotograf kann auf dieser Basis die Arbeit auf einer Schwulenhochzeit ablehnen, ein Restaurant muss einem lesbischen Paar keine Pizza servieren.



In 29 Staaten der USA können Amerikaner noch immer ihren Job oder die Wohnung verlieren, weil sie schwul oder lesbisch sind. Die Wörter "sexuelle Orientierung" und "Geschlechtsidentität" tauchen bis heute nicht im Civil Rights Act von 1964 auf, der die Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe, des Geschlechts oder Religion verhindern soll. In 50 Bundesstaaten sind noch immer Reparativtherapien erlaubt, mit denen homosexuelle Neigungen angeblich geheilt werden sollen. Nur in zwei Bundesstaaten sind die Therapien für Minderjährige verboten.



Dass die Richter im Juni wie schon 2013 mit knapper Mehrheit zu ihren Gunsten entscheiden werden, daran haben die Befürworter der Homo-Ehe kaum Zweifel. Von einer wirklichen Gleichstellung, kritisieren Homosexuellenverbände, seien sie aber auch dann noch weit entfernt. "Eheliche Gleichstellung", heißt es von der Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (Glaad) vor dem Auftakt am Dienstag per E-Mail, "ist ein Etappenziel, nicht die Ziellinie".