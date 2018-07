Der Generalbundesanwalt hat Ermittlungen gegen deutsche Islamisten aufgenommen, die im Namen des IS in Syrien foltern. Das berichten Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR unter Berufung auf einen Deutschen, der selbst in Gefängnissen der Terrormiliz gefangen gehalten wurde.



Der 27-Jährige werde derzeit von Terrorismus-Experten des Bundeskriminalamtes vernommen, hieß es weiter. Er sei im Juni vergangenen Jahres auf bisher ungeklärte Weise entkommen. Mehr als ein Jahr sei er an unterschiedlichen Orten von den Dschihadisten des "Islamischen Staates" gefangen gehalten worden.



Laut seinen Angaben würden deutsche Islamisten als Wächter und als Folterer in den Gefängnissen eingesetzt. Bei einem von ihnen habe es sich nach den bisherigen Ermittlungen der Bundesanwaltschaft um Philip B. gehandelt, einen der bekanntesten deutschen Islamisten, heißt es in den Berichten. Der zum Islam konvertierte frühere Pizzabote aus Dinslaken soll im Sommer 2013 nach Syrien gegangen und inzwischen bei einem Selbstmordanschlag im Irak gestorben sein.

Auch in den Gefängnissen, in denen die später enthaupteten amerikanischen, britischen und japanischen Geiseln gefangen gehalten worden waren, werden angeblich Deutsche eingesetzt. In seinen Vernehmungen berichtete der deutsche Zeuge, dass er Geiseln wie James Foley und Steven Sotloff kennengelernt habe.

Die Erschießung einer Geisel habe der Mann selber beobachten müssen. Seinen Aussagen zufolge lernte er unter anderem den als "Dschihadi John" bekannt gewordenen Islamisten kennen. Zu den Foltermethoden des IS gehören unter anderem Waterboarding und Scheinerschießungen.