Unbekannte haben eine angeblich leicht radioaktive Drohne auf dem Dach des Amtssitzes von Japans Ministerpräsident Shinzo Abe gelandet. Auf dem 50 Zentimeter großen Multikopter war laut japanischen Medien ein Aufkleber befestigt, der vor radioaktiver Strahlung warnt. Beamte hätten eine geringe Strahlung festgestellt, berichteten die Nachrichtenagentur Jiji Press und die Zeitung Mainichi Shimbun.

Die Radioaktivität stammt nach Informationen des Senders NHK von Cäsium; die Werte seien aber zu gering gewesen, um eine gesundheitliche Gefahr für Menschen darzustellen. Cäsium zählte zu dem radioaktiven Material, das nach der Atomkatastrophe von Fukushima in die Umwelt gelangt war. Laut Polizei waren an der Drohne zudem eine Kamera und ein Plastikcontainer befestigt. Sprengsätze seien an dem Fluggerät nicht gefunden worden. Regierungschef Abe hielt sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht an seinem Amtssitz auf. Der Ministerpräsident ist derzeit in Indonesien.

Luftaufnahmen zeigten Dutzende Polizisten auf dem Dach und dem Hubschrauberlandeplatz, das Fluggerät selbst war mit einer blauen Plane bedeckt. Die Drohne wurde schließlich in einem großen Plastikbehälter entsorgt. Ein Regierungsmitarbeiter hatte das Gerät offenbar zufällig gefunden, als er gerade neue Mitarbeiter durch das Gebäude führte. Unklar ist bislang, wer die Drohne steuerte und wann sie auf dem Dach landete.

Regierung kündigt Regelung von Drohnen-Nutzung an

Weltweit werden ferngesteuerte Hobbydrohnen immer beliebter. Sie verfügen über mehrere Rotoren und werden deshalb auch Multikopter genannt. Sie sind leicht zu steuern und meist mit Kameras ausgestattet. Viele Hobbypiloten nutzen sie für Fotos und Videoaufnahmen. Die japanische Regierung bezeichnete den Zwischenfall als Weckruf: Es bestehe die Möglichkeit, dass Drohnen für Terrorangriffe eingesetzt werden könnten, sagte Kabinettssekretär Yoshihide Suga auf der Regierungspressekonferenz. "Den jüngsten Zwischenfall in Betracht ziehend werden wir die Drohnen-Nutzung analysieren und Maßnahmen angesichts möglicher Terrorangriffe mit Drohnen prüfen", sagte Suga. "Wir werden unser Äußerstes tun, um Terrorangriffe zu verhindern."

Hobbydrohnen hatten zuletzt auch in Europa und in den USA für Aufsehen gesorgt: Im Januar war im Garten des Weißen Hauses in Washington ein Quadrokopter zu Bruch gegangen, was Ermittlungen des Secret Service auslöste. Ein Geheimdienstmitarbeiter hatte die Drohne fliegen lassen. Er gab an, die Kontrolle über das Gerät eines Freundes verloren zu haben.

In Frankreich gibt es seit dem vergangenen Herbst immer wieder mysteriöse Drohnenflüge über besonders geschützte Einrichtungen. Die meisten Flüge fanden über Atomanlagen statt, aber auch die US-Botschaft und der Präsidentenpalast in Paris waren unter anderem betroffen. Wer dahinter steckt, konnte trotz eines massiven Polizeieinsatzes bisher nicht herausgefunden werden.