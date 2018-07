Ein Kämpfer der Taliban hat die Entführung eines deutschen Entwicklungshelfers in der nordafghanischen Provinz Kundus bestätigt. "Er wird von uns festgehalten", sagte der Kämpfer namens Mullah Wali aus der Taliban-Gruppe des lokalen Kommandeurs Ghulam Hasrat der dpa in Kundus. Es sei noch keine Entscheidung darüber gefallen, was mit der Geisel geschehen werde.

Ein hochrangiger Polizist in Kundus, der anonym bleiben wollte, bestätigte, dass der Mitarbeiter der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) am Wochenende von Ghulam Hasrats Kämpfern verschleppt worden sei. Er sei am Leben. "Derzeit können wir nichts unternehmen, weil wir befürchten, sein Leben zu gefährden." Die Polizei sei nicht darüber informiert gewesen, dass der Deutsche auf dem Weg von Kundus nach Masar-i-Scharif gewesen sei.

Die Taliban hatten vor Kurzem erstmals seit Jahren eine Frühlingsoffensive in Afghanistan angekündigt und sind in Kundus nach Angaben der dortigen Regierung seit dem Abzug der Bundeswehr aus der Region wieder auf dem Vormarsch. "Die Taliban sind stärker geworden, und sie werden die gesamte Provinz erobern, wenn unsere Sicherheitskräfte nicht Unterstützung aus der Hauptstadt erhalten", warnte Vizegouverneur Hamdullah Daneschi Anfang der Woche. "Das ist die schlimmste Situation in Kundus seit 2002". Seit dem Abzug der Bundeswehr im Oktober 2013 habe sich die Lage kontinuierlich verschlechtert.



Die Bundesregierung wies diesen Zusammenhang zurück. "Es ist richtig, dass die Sicherheitslage in der Provinz Kundus eine Herausforderung ist. Das ist sie aber schon ganz lange", sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes. Grundsätzlich seien die afghanischen Sicherheitskräfte in der Lage, den Taliban im Gefecht wirksam zu begegnen.