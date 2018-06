Zwei bewaffnete Männer haben ein Büro der türkischen Regierungspartei AKP in Istanbul gestürmt. Laut Medienberichten schlugen die Angreifer ein Fenster in der obersten Etage des siebenstöckigen Gebäudes im Stadtteil Kartal ein und hängten eine mit einem Schwert bedruckte türkische Fahne heraus. Die Polizei habe die beiden Angreifer festgenommen, meldete die Nachrichtenagentur DHA. Niemand sei zu Schaden gekommen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Die von Präsident Recep Tayyip Erdoğan gegründete islamisch-konservative Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) regiert die Türkei seit Ende 2002. Derzeit bereitet sich die AKP wie die anderen türkischen Parteien auf die am 7. Juni anstehende Parlamentswahl vor.

Am Vortag waren zwei bewaffnete Linksextremisten ebenfalls in Istanbul in ein Gerichtsgebäude eingedrungen und hatten einen Staatsanwalt als Geisel genommen. Zur Geiselnahme bekannte sich die verbotene Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front DHKP-C. Beide Täter wurden von der Polizei erschossen, Staatsanwalt Mehmet Selim Kiraz erlag in der Nacht im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Der Staatsanwalt war Ankläger in dem politisch bedeutenden Fall Berkin Elvan. Der Jugendliche Berkin Elvan war bei den Gezi-Protesten im Sommer 2013 von einer Tränengaskartusche der Polizei am Kopf getroffen worden. Er starb nach neun Monaten im Koma.

Nach der Geiselnahme nahm die Polizei 22 mutmaßliche Anhänger der verbotenen DHKP-C fest. Zu den Festnahmen sei es am Mittwoch in der südtürkischen Stadt Antalya gekommen, berichtete die Nachrichtenagentur DHA. Den Verdächtigen werde vorgeworfen, ähnliche Aktionen wie die Geiselnahme geplant zu haben. Der Anwalt der Verdächtigen wies die Vorwürfe zurück.