Wenn die Deutsche Burschenschaft sich dieses Wochenende im thüringischen Eisenach versammelt, wird sie weitgehend unbehelligt bleiben. Erstmals haben Gegner des ultrakonservativen Dachverbands nicht zum öffentlichen Protest aufgerufen. Das Bündnis gegen Burschentage in Eisenach hatte seit 2011 den Widerstand organisiert, diesmal beließen die Gegner es bei einem offenen Brief, verbunden mit dem Vorwurf, in Eisenach nicht willkommen zu sein. Lediglich die Thüringer Linkspartei forderte, solange die Burschenschaftler nach Eisenach pilgerten, solange müsse man "dem reaktionären Treiben nationalistischer Männerbünde" entgegentreten.

Einer der Gründe für das Ausbleiben des Protests ist die anhaltende Schwäche des rechtslastigen Dachverbands. Seit 2008 reduzierte sich die Zahl der Mitgliedsbünde auf weniger als 70 – eine Entwicklung, die zunächst wenig Grund zur Sorge ist. Und wegen des öffentliches Protests in früheren Jahren und wegen mehrerer rechtsextremistischer Vorfälle und Skandale um Burschenschaftsfunktionäre kündigte die Stadt Eisenach an, den Burschen den Mietvertrag für die städtische Veranstaltungshalle nach 2017 nicht zu verlängern. Bürgermeisterin Katja Wolf von der Linkspartei erhielt dafür von einer Erlanger Burschenschaft die Drohung, ihre Tage seien gezählt. Die Wartburg-Stiftung versagte den Burschen 2014 erstmals den symbolträchtigen Marsch auf die Wartburg – wo die Farbenträger gern das Deutschlandlied sangen. So blieb auch das Medieninteresse an der Pressekonferenz zum diesjährigen Burschentag marginal.

Für die Deutsche Burschenschaft ist ausgerechnet der 200. Jahrestag der Gründung der ersten Burschenschaft in Jena ein Rückschlag. Zu den Feierlichkeiten in der thüringischen Universitätsstadt am 12. Juni wurden ihre Mitgliedsverbände nicht eingeladen, lediglich die Vorsitzende sei in Jena vertreten, sagt Pressesprecher Walter Tributsch. Deshalb erklärte der Verband den traditionellen Burschentag in Eisenach kurzerhand zu einer eigenen Gründungsgedenkfeier und organisierte ein eigenes Symposium.

Zwar gibt sich die Burschenschaft noch immer optimistisch: Laut deren Pressesprecher Walter Tributsch wird man sich "nicht aus Eisenach vertreiben lassen". Wegen der gesunkenen Teilnehmerzahl ist das Plenum in der Eisenacher Aßmann-Halle jedoch dieses Jahr überschaubar. Ende der neunziger Jahre traten hier noch Politiker wie Helmut Kohl auf, wie das Blog Burschenschafter gegen Neonazis erinnert. Der Eisenacher Oberbürgermeister von der SPD hielt jahrelang Grußworte auf dem Treffen.

Dieses Jahr kündigt die Burschenschaft den rechten Publizisten Götz Kubitschek an, ein Vertreter der Bewegung Neue Rechte und ihres Anhängsels Identitäre Bewegung, die vor einer angeblichen Islamisierung Europas warnt. Kritikern gilt Kubitscheks Auftritt als Beleg für einen weiteren Rechtsruck des Dachverbandes Deutsche Burschenschaft. Hinzu kommt: Nicht nur die AfD ging zu dem Herausgeber der konservativen Zeitschrift Sezession auf Distanz: Sie lehnte im Februar Kubitscheks Mitgliedsantrag ab. 2014 hatte Amazon Bücher von Kubitscheks Verlag Antaios aus dem Sortiment genommen.

Als weiteren Redner hat der Verband den ehemaligen FPÖ-Spitzenpolitiker Wilhelm Brauneder eingeladen, ehemals österreichischer Nationalratspräsident.



Ansonsten dominieren die üblichen Programmpunkte die Tagung: Das jährliche Totengedenken, ein Festakt am Burschenschaftsdenkmal und ein Fackelzug zum selben Ort – gezwungenermaßen, da die Wartburg nicht zur Verfügung steht.