Die Hilfsorganisation Save the Children meldet eine weitere Flüchtlingstragödie im Mittelmeer. "Überlebende haben uns erzählt, dass viele Migranten von Bord ins Wasser gestürzt seien, demnach könnten es etwa 40 Opfer sein", sagte Sprecherin Giovanna di Benedetto. Die genaue Zahl der Toten sei aber noch nicht bekannt.



Auf einem Schlauchboot sei es vor Sizilien zu einem Notfall gekommen. Das Boot habe Luft verloren, womöglich habe es auch eine Explosion gegeben. Angaben der Überlebenden zufolge hatte sich ihrem Boot bereits ein rettendes Schiff genähert. Viele der Unglücksopfer hätten aber nicht schwimmen können und seien ertrunken.

Der Zwischenfall ereignete sich offenbar bereits am Sonntag auf dem Meer zwischen Libyen und Sizilien. Die Überlebenden gehörten zu einer Gruppe von knapp 200 Flüchtlingen, die auf zwei unterschiedlichen Booten unterwegs waren und in den vergangenen Tagen in den Hafen von Catania auf Sizilien gebracht wurden. Sie stammen unter anderem aus Ghana, Mali, Gambia, dem Senegal und der Elfenbeinküste.



Im Mittelmeer hatte es in den vergangenen Wochen mehrere Flüchtlingskatastrophen gegeben, bei denen Hunderte Menschen ertranken. Die EU-Staaten beschlossen daraufhin, ihre Marinemission auszuweiten.

Italien stößt bei der Versorgung der Migranten an seine Grenzen und pocht auf mehr Hilfe aus Europa. Außenminister Paolo Gentiloni sagte, um die Krise zu lösen, reiche es nicht, die Zahl der Schiffe für die Rettung zu erhöhen. Vielmehr müssten zum Beispiel mehr Mittel zur Aufnahme der Migranten bereitgestellt werden.



Die Aufnahmelager in Sizilien seien voll, und viele entsprächen nicht den Mindestanforderungen, sagte Di Benedetto. Derzeit kommen so viele Migranten in Italien an, weil das Wetter gut und die See ruhig ist.

Deutsche Marineschiffe laufen zu Rettungseinsatz aus

Zwei Schiffe der deutschen Marine beteiligen sich im Mittelmeer ab sofort an der Rettung von Flüchtlingen in Seenot. Die Fregatte Hessen und das Versorgungsschiff Berlin machten sich von Kreta aus auf den Weg in ein Seegebiet südlich von Italien, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. Auf der griechischen Insel hatten sie zuvor weiteres Personal, Rettungswesten und anderes Material an Bord genommen.

Die Schiffe sollen am Donnerstag in ihrem Einsatzgebiet eintreffen. An der Abstimmung über die Details des Einsatzes sind außer dem Verteidigungsministerium auch das Auswärtige Amt und das Bundesinnenministerium beteiligt. Die Besatzungen der beiden Schiffe sollten am Mittwoch noch östlich von Sizilien eine Übung abhalten, um die Rettung einer größeren Zahl von Schiffbrüchigen zu trainieren.

Wo Flüchtlinge hingebracht werden sollen, wenn sie von der Bundeswehr im Mittelmeer gerettet werden, steht noch nicht fest. Wahrscheinlich ist jedoch, dass die Schiffe erst einmal Häfen in Italien anlaufen werden. Ein Sprecher sagte: "Es sind noch nicht alle operativen Details geklärt, aber wir haben positive Signale, dass es eine Lösung für den Transfer der Schiffbrüchigen geben wird, um sie in einen sicheren Hafen zu bringen."