Die Freude darüber, dass eine menschenrechtliche Selbstverständlichkeit Wirklichkeit wird, ist – zum Glück – eine Seltenheit geworden in Europa. Umso schöner, dass ungefähr 500 Jahre nach Beginn der Aufklärung von Irland aus dieses Signal über den Kontinent geht: Wie stark auch immer religiöse Dogmen oder gesellschaftliche Konventionen scheinen mögen, sie halten der Vernunft nicht stand, sobald die sich erst einmal breit macht. Die Freudentränen, die viele Paare am Wochenende in Dublin bei der Bekanntgabe der 62 Prozent Ja-Stimmen für die Homo-Ehe vergossen, sind körperlicher Ausdruck eines verspäteten zivilisatorischen Durchbruchs, demjenigen, die Gewährleistungen von Bürgerrechten nicht von einer sexuellen Ausrichtung abhängig zu machen. Man darf sich bei solchen Gelegenheiten ruhig mal Beethovens Neunte ins Ohr denken.

Die Vernunft gebietet allerdings noch etwas anderes, die Frage nämlich, ob die Freude über diesen Durchbruch nicht zugleich eine andere Ungerechtigkeit verdeckt. Wie aufgeklärt und zeitgemäß ist es eigentlich, zwei Menschen besserzustellen, nur weil sie zusammenleben, seien sie nun hetero- oder homosexuell? Warum werden Ehepaare sowohl steuerlich wie wirtschaftlich behandelt, als seien sie für die Gesellschaft wertvoller als Unverheiratete? Dass Familien gefördert werden, leuchtet ein. Aber Paare?

Die Homo-Ehe weitet ausgerechnet zu dem Zeitpunkt eine Besserstellung auf einen größeren Personenkreis aus, in dem diese Besserstellung so gut wie all ihre Rechtfertigungen verloren hat. Das Deutschland, in dem das Ehe-Grundrecht vor 70 Jahren festgeschrieben wurde (wobei die ursprünglichen zivilrechtlichen Regelungen noch deutlich älter sind), war ein anderes Land.

Es gab die Pille noch nicht. Das Scheidungsrecht war restriktiv und, wegen des Schuldprinzips, stigmatisierend für die, die es in Anspruch nahmen. Ehebruch war bis 1969 ebenso strafbar wie Kuppelei, also die Ermöglichung von außerehelicher "Unzucht". Die wirtschaftliche Abhängigkeit der Frau vom Mann war die Regel und sogar rechtlich untermauert. Hinzu kam die Macht der Kirchen und der gesellschaftlichen Konventionen. Will sagen: Die Ehe war einmal eine solch hammerharte Lebens- und Pflichtengemeinschaft, dass der Gesetzgeber mit Fug und Recht davon ausgehen konnte, dass aus ihr Kinder hervorgehen würden. Ehe, das war in aller Regel die neunmonatige Vorphase zur Familie, die als "Keimzelle des Staates" besonders schützenswert ist, wie es das Bundesverfassungsgericht formuliert.

Sicher, Pflichten erzeugt eine Ehe auch noch heute. Der Unterschied zu früher ist aber, dass die Ehe einmal als grundsätzlich unauflösbar galt (so selbst noch junge Rechtsprechung), sie aber längst grundsätzlich auflösbar ist. Mehr als jede dritte Ehe wird heute in Deutschland geschieden. So bedauerlich das ist, der Gesetzgeber hat sich dieser neuen biografischen Flexibilität der Bürger längst angepasst. Die Pflegeversicherung etwa trägt dem Umstand Rechnung, dass man eben nicht mehr davon ausgehen kann, dass Paare sich stets bis zum Ende unterstützen wollen und können. Geblieben sind komischerweise sämtliche alten Privilegien der Ehe.

Warum, um es konkret zu machen, darf ein verheiratetes Paar jahrelang vom Ehegattensplitting, günstigen Versicherungstarifen und anderen Vorteilen profitieren, wenn es sich nach ein, zwei Jahrzehnten kinderlos wieder trennt? In anderen Fällen, etwa bei der Immobilienfinanzierung, müssen Steuerersparnisse wieder zurückgezahlt werden, wenn sich der Nutzungszweck ändert.

Ich mailte einem Freund von mir, irisch, schwul, der am Wochenende auch gefeiert hat, diese Frage. Er schrieb zurück: "Bin voll deiner Meinung. Ich sehe nicht ein, warum ein Ehepaar oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft (geht's noch hässlicher auf Deutsch?) steuerlich begünstigt werden soll. Warum sollen Frau Merkel und Professor Sauer steuerlich besser dastehen als eine junge Familie, die überteuerte Windeln kaufen muss?"

Tja, das ist die Frage. Und zwar die, über die sich die Bundestagsfraktionen vertiefte Gedanken machen sollten, statt, wie gerade, einen reichlich gestrig wirkenden Toleranzbekundungswettbewerb auszutragen.

Mein irischer Freund, ein Deutschlandkenner, ist übrigens sicher, dass die Sozialsteuerung hierzulande noch einiges hergibt, um gute Privilegierungsgründe zu schaffen: "Man ist ja so nüchtern in Deutschland, was Kinder angeht (erst die Excel-Tabelle aufrufen, dann die finanziellen Konsequenzen prüfen, dann die Pille absetzen, dann die Beine breit machen), dass man vielleicht mit ähnlichen nüchternen Methoden, dem Steuerrecht eben, die Geburtenrate ankurbeln könnte."







Ein aufmerksamer Leser wies uns darauf hin, dass Angela Merkel und ihr Mann Professor Sauer nicht weniger Steuern zahlen als unverheiratete Paare, vorausgesetzt sie werden beide in derselben Steuerklasse veranlagt. Das zitierte Beispiel ist also als politische Zuspitzung zu verstehen und nicht als konkrete Rechnung. (d. Red)