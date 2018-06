Die Zahl der in Deutschland verübten Straftaten ist im vergangenen Jahr um zwei Prozent gestiegen. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik 2014 hervor, die Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Roger Lewentz (SPD), vorgestellt haben. Erstmals seit 2010 seien mehr als sechs Millionen Straftaten verübt worden.

"Deutschland ist nach wie vor ein Land – auch und gerade im internationalen Vergleich –, in dem die Bürgerinnen und Bürger alles in allem sicher leben können", sagte De Maizière. Es gebe aber Anlass zu "Besorgnis in einigen Feldern".

Die Zahl der antisemitischen Straftaten stieg binnen eines Jahres um 25,2 Prozent auf 1.596. Auch die Zahl fremdenfeindlicher Straftaten nahm deutlich zu: um 21,5 Prozent. Insgesamt seien 3.945 Delikte mit fremdenfeindlichem Hintergrund erfasst worden, heißt es in der Statistik. Straftaten hätten sich gezielt gegen Kirchen, Synagogen und Moscheen gerichtet, sagte De Maizière.

Zugenommen hat auch die Zahl der Wohnungseinbrüche. Diese stieg um 1,8 Prozent auf 152.000. "Wohnungseinbrüche sind Gift für das Sicherheitsgefühl in Deutschland", kommentierte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Thomas Strobl. Er forderte, dass die Einbruchsprävention stärker gefördert werden müsse.



Positiv wertete De Maizière, dass die Gewaltkriminalität im vergangenen Jahr um 2,1 Prozent zurückgegangen sei. Die Jugendkriminalität habe um 9,3 Prozent abgenommen. "Man kann nicht sagen, dass die Jugendlichen und Heranwachsenden in Deutschland immer gewalttätiger werden", stellte der Bundesinnenminister fest. Sorge bereite ihm die Intensität der Gewalt.