Die malaysische Polizei hat weitere Dschungelcamps entdeckt, in denen bis vor Kurzem Schleuserbanden Flüchtlinge festhielten. Nahe der thailändischen Grenze seien bisher 28 Lager und 139 Gräber gefunden worden, sagte Polizeichef Khalid Abu Bakar. Gerichtsmediziner untersuchten die Gräber. Noch sei unklar, wie viele Leichen dort verscharrt sind. "Ich bin schockiert", fügte Bakar hinzu. "Wir hätten nie diese Art von Grausamkeit erwartet."

Bakar präsentierte in einem Polizeistützpunkt im nördlichen Staat Perlis Dutzende von Fotos von den Flüchtlingslagern. Die Camps seien verschieden groß gewesen: Manche seien nur für Dutzende Flüchtlinge, das größte für bis zu 300 Menschen ausgelegt gewesen. Die Flüchtlinge seien in Holzverschlägen festgehalten worden. "Ihnen wurde nicht erlaubt, sich frei zu bewegen und die Schmuggler hielten Wachposten besetzt", sagte er. Die Lager seien bei einer Operation im Grenzgebiet gefunden worden. Die Ermittlungen und forensische Untersuchungen würden wegen des schwierigen Terrains noch etliche Wochen dauern.



Die Behörden hatten die Entdeckung erster Lager und Gräber am Sonntag bekannt gegeben. Ähnliche Dschungellager für Migranten ohne Dokumente sind vor Kurzem auch in Thailand entdeckt worden. Dort stießen die Ermittler auf Dutzende von Massengräbern, in denen Leichen von Rohingya und Bangladeschern vermutet wurden.

Die entdeckten Lager und Gräber vermitteln einen Eindruck von den grausamen Methoden von Schlepperbanden. Seit Jahren schmuggeln sie Flüchtlinge und Angehörige der in Myanmar verfolgten muslimischen Minderheit der Rohingya in großem Stil nach Thailand und Malaysia. Bislang zahlten Flüchtlinge Tausende von Dollar für die Reise. Nach der Ankunft wurden sie aber in den geheimen Lagern festgehalten, bis ihre Familien noch einmal für ihre Freilassung zahlten.

Nachdem die thailändische und malaysische Polizei in Großrazzien gegen die Lager vorging, gaben die kriminellen Banden diese einfach auf und ließen Tausende von Flüchtlingen auf See im Stich. Fast 7.000 trieben auf Booten im Meer vor den Küsten Malaysias und Indonesiens, keines der Länder wollte sie zunächst aufnehmen. Inzwischen durften 3.600 Menschen in Malaysia und Indonesien an Land gehen. Thailands Militärregierung lehnte eine Aufnahme ab.