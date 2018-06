Die Vereinten Nationen haben die mangelnde Zahlungsbereitschaft der Geberländer kritisiert. Sie haben erneut um Spenden für die Katastrophenhilfe in Nepal gebeten. Für die humanitäre Hilfe im Erdbebengebiet seien in den ersten drei Monaten 423 Millionen Dollar (384 Millionen Euro) nötig, doch nur 22 Prozent des Geldes seien bislang von den Geberländern zugesagt, sagte Jamie McGoldrick vom UN-Büro zur Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (UNOCHA). Die Lücke sei noch sehr groß. "Wir habe nicht mehr viel Zeit, das zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben."

Nach UN-Angaben müssen bis zu Beginn des Monsuns 350.000 Familien mit Notunterkünften versorgt werden, 1,9 Millionen Menschen brauchen Nahrungsmittel, zwei Millionen medizinische Hilfe.



Zwar fliegt das Welternährungspragramm der Vereinten Nationen (WFP) inzwischen Nahrung, Zelte und Medikamente auch in entlegene Bergdörfer, die lange nicht erreichbar waren. Doch der Geldmangel mache sich bemerkbar, sagte WFP-Vertreter Richard Regan. "Wir sind für diese Operation nicht gut ausgestattet, deshalb brauchen wir internationale Spender, die etwas beitragen", sagte er. Die Logistik in Nepal sei vier bis fünf Mal teurer als in anderen Ländern.



Nepals Finanzminister Ram Sharan Mahat beklagte sich gegenüber der BBC, dass ausländische Organisationen ihre Hilfe unabhängig von staatlichen Strukturen organisierten. Er hoffe, künftig Spenden aus dem Ausland direkt selbst verwalten zu können. Lediglich zehn Prozent der von seiner Regierung verwalteten Hilfsgelder seien aus dem Ausland gekommen.



In Nepal ansässige internationale Hilfsorganisationen hatten sich in der Vergangenheit allerdings mehrfach über das hohe Korruptionslevel im Land beklagt. Im Transparency International Korruptionsindex von 2014 landete das Land auf Platz 126 von 174 Ländern.

Einen Monat nach dem Erdbeben leben Hunderttausende Menschen in Nepal unter Konstruktionen aus Bambus und Plastikplanen. "Das ist aber keine dauerhafte Lösung. In zwei bis drei Wochen beginnt der Monsun, dann brauchen die Menschen etwas Stabileres", sagte Johanna Mitscherlich, die für die Hilfsorganisation Care in Nepal ist. Viele Organisationen seien dazu übergegangen, nun Wellblech-Stücke zu verteilen. "Normalerweise wird in Nepal mit Ziegeln und Lehm gebaut, aber das wollen die Menschen nicht mehr, sie suchen nach Alternativen", sagte Mitscherlich. Denn sie fürchteten, bei einem erneuten Beben wieder Familienmitglieder zu verlieren. Die internationale Gemeinschaft müsse die Überlebenden aufklären, wie sie erdbebensicherer bauen können. "Nepal hat noch monate- und jahrelang Unterstützung nötig".

Kerzenandacht in Kathmandu

Das große Erdbeben von 25. April zog Hunderte Nachbeben nach sich. Erst am Wochenende verursachte ein schwächeres Beben einen Erdrutsch am Gebirgsfluss Kaligandaki. Das Wasser wurde über zwei Kilometer aufgestaut. Viele Bewohner umliegender Dörfer flüchteten. In der Nacht zum Montag spülte ein Gebirgsstrom Felsen und Trümmer des Erdrutsches wieder fort. Der Wasserpegel habe sich normalisiert, sagte der örtliche Verwalter Tek Bahadur. Die Dorfbewohner seien in ihre Häuser zurückgekehrt.

In der Hauptstadt Kathmandu haben Überlebende am Abend bei einer Kerzenandacht an die Opfer erinnert. Rund 200 Menschen versammelten sich zum stillen Gedenken im Zentrum der Hauptstadt. Zuvor hatten bereits 400 Menschen eine Kette um den Ort gebildet, wo der historische Dharahara-Turm stand. Das Wahrzeichen aus dem 19. Jahrhundert war bei dem Beben umgestürzt und hatte mehr als 60 Menschen unter sich begraben.

Das Beben vom 25. April und ein weiteres am 12. Mai hatten große Teile der nepalesischen Infrastruktur zerstört. Fast 8.700 Menschen kamen ums Leben, rund 16.800 wurden verletzt. Millionen Menschen verloren ihre Häuser.