In einer Polizeiwache in Hannover sind laut einem Bericht des Senders NDR mehrere Flüchtlinge gequält worden. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen einen Beamten der Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt und Verstoßes gegen das Waffengesetz, teilte ein Sprecher der Behörde mit.



Berichten des NDR-Fernsehmagazins Hallo Niedersachsen und des Radiosenders NDR Info zufolge ist es im vergangenen Jahr mehrfach zu Übergriffen auf Menschen in den Zellen gekommen. Ein Polizist brüstete sich nach Informationen des Senders in mehreren Kurzmitteilungen via WhatsApp mit den Handlungen. Auf einem Foto, das er an Kollegen geschickt haben soll, sei ein gefesselter Mensch in unnatürlicher Haltung und mit von Schmerz verzerrten Gesichtszügen zu sehen, berichtet der NDR. Neben dem Mann sind die Stiefel zweier Polizisten zu erkennen. Fraglich ist daher, wie viele Einsatzkräfte Bescheid wussten über die Vorfälle und ob der Beschuldigte alleine handelte.

Den NDR-Recherchen zufolge geht es um mindestens zwei Fälle. Sie sollen sich 2014 in den Gewahrsamszellen der Bundespolizeiinspektion im Hauptbahnhof Hannover abgespielt haben. Im März 2014 hätten die Beamten demnach einen 19-jährigen Flüchtling aus Afghanistan mit auf die Wache genommen. Der Mann sei wegen geringfügiger Verstöße aufgefallen – unter anderem hatte er bei einer Überprüfung keinen Pass dabei. In der Zelle sei der Flüchtling misshandelt worden.

"Und gewürgt. War witzig."

Diesen Schluss lässt zumindest eine Nachricht zu, die laut NDR über WhatsApp an Polizeikollegen verschickt wurde. "Hab den weggeschlagen. Nen Afghanen. Mit Einreiseverbot", heißt es dort. "Hab dem meine Finger in die Nase gesteckt. Und gewürgt. War witzig. Und an den Fußfesseln durch die Wache geschliffen. Das war so schön. Gequikt wie ein Schwein. Das war ein Geschenk von Allah."

Der zweite Fall ereignete sich laut NDR ein halbes Jahr später. Ein 19-jähriger Marokkaner aus Tanger sei von der Bundespolizei Hannover festgehalten worden, da er in einem Zug ohne Fahrkarte unterwegs war. In seinen Socken hätten die Beamten etwas Marihuana gefunden. Der Marokkaner sei ebenfalls in der Gewahrsamszelle gelandet und dort erniedrigt worden. Den Beweis dafür habe der Beschuldigte selbst mit einem Handy-Foto geliefert. Es zeigt einen auf dem Boden liegenden Mann in unnatürlicher Körperhaltung – die Hände mit Handschellen gefesselt, das Gesicht schmerzverzerrt. Dem Anschein nach wird der Mann von mindestens zwei Polizisten festgehalten.

In einer vom NDR zitierten Handy-Kurzmitteilung heißt es dazu: "Das ist ein Marokkaner. Den habe ich weiß bekommen. XY (der unmittelbare Vorgesetzte, Anmerkung der Redaktion) hat gesagt, dass er ihn oben gehört hat, dass er geqikt hat, wie ein Schwein. Dann hat der Bastard erst mal den Rest gammeliges Schweinefleisch aus dem Kühlschrank gefressen. vom Boden."



Hausdurchsuchung bei Verdächtigem

Gegen den Beamten sind mittlerweile Ermittlungen eingeleitet worden. "Was genau passiert ist, wissen wir nicht", sagte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Auch Identität und Zahl der möglichen Opfer seien bislang nicht bekannt. In seiner Dienststelle in Hannover und in seinem Privathaus suchten Ermittler nach Hinweisen auf die Taten. Bei den Durchsuchungen wurde Klinge zufolge eine illegale Waffe sichergestellt. Wegen der Schwere der Vorwürfe sei Eile bei den Ermittlungen geboten. Sollten sich die schwerwiegenden Vorwürfe bestätigen, ist dies ein wohl bundesweit einzigartiger Fall.



Die Bundespolizeidirektion in Hannover wollte sich auf Nachfrage des NDR zu den konkreten Details der Vorwürfe nicht äußern. Es handele sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren, hieß es zur Begründung. Eine Sprecherin sagte, es gebe größtmögliches Aufklärungsinteresse. Der Beamte sei momentan nicht im Dienst. Ein Disziplinarverfahren ruhe vorerst mit Blick auf das Ergebnis der Untersuchungen. Ein Beamter der Bundespolizei sagte dem NDR, auch in der Vergangenheit sei der beschuldigte Polizist an Erniedrigungen beteiligt gewesen.