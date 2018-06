Das Bild von der "Stunde null" kommt nicht von der Kanzel. Keine zeitgemäße Übersetzung für den Dies Irae, den Tag des Herrn, auch keine geschichtstheologische Chiffre, die zusammenfasst, was in jenen Stunden, Tagen, Wochen und Monaten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geschieht. Am Anfang steht ein nüchternes militärisches Zeitmaß. Der Zeitpunkt der bedingungslosen Kapitulation. Eine Feststellung. Mehr nicht.

Es sind zuerst die Literaten, die darin einen Sprachraum ausmachen, in dem so viel Unsagbares Platz hat. Den Nullpunkt der Geschichte gibt es nicht. Wie denn auch?

Die Weltgeschichte kennt so wenig eine Tabula rasa wie die eigene Biografie. Historiker haben detailliert beschrieben, dass die Wucht des Abbruchs längst nicht alles in den Abgrund gerissen hat. Die Rede von der Stunde null sollte das nicht verschleiern, ebenso wenig wie die Tatsache, dass diese Stunde sich zu einer Zeit von Jahren ausgedehnt hat. Der Erfolg des Bildes, das bis heute über großen Ausstellungen steht, ist seine Fähigkeit, kollektive Gefühle und millionenfache individuelle Erinnerungen auf eine Projektionsfläche zu spannen, ohne dass die genaue wissenschaftliche Analyse der Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg dahinter verschwände. Die historischen Einschätzungen haben sich verändert, die Projektionsfläche bleibt.

Die Stunde null. Die Suggestion einer auf das Maß von 60 Minuten verdichteten Zeit, die wie eine halbe Ewigkeit erscheint oder wie ein scharfer Augenblick, je nach Abstand. Hier ist Platz für gemischte Gefühle, für einen verdichteten Raum aus Furcht und Abstumpfung, aus reinem Überlebensinstinkt und großen Pathosformeln, aus brutaler Erschöpfung und Trauer, aus Erleichterung und Sorge vor der Zukunft, aus nackter Überlebensangst, tiefen Traumata und der Sehnsucht nach neuem Glück. Scham, eine Ahnung von Schuld, Dankbarkeit für das Noch-mal-davongekommen-Sein. Und oft nicht einmal das.

Viele Menschen erleben den "Nullpunkt der Geschichte" erst einmal nicht als Einschnitt. Sie kämpfen um ein Stück Brot für ihre Kinder, suchen einen sicheren Ort zum Schlafen, bangen um Sohn oder Mann. Es ist nicht nur eine politische Ordnung zerbrochen, auch Weltanschauungen und Selbstbilder sind zerstört wie die Städte. Ruinenlandschaften, die wir von schwarz-weißen Fotografien kennen, mit leichtem Schaudern im Rücken, sind Wohnorte von Menschen.

Wenn angesichts der Zerstörung Berlins offen überlegt wird, die Stadt woanders neu aufzubauen, dann zeigt diese Diskussion ausschnitthaft, wie auf den Schuttbergen der Illusionen mitten im Überlebenskampf der Wille zum Neuanfang wach wird. Katastrophe oder Befreiung oder beides? Das sind Kategorien, die später auf diese Jahre gelegt werden. Die Formulierungen der Zeit sind hilfloser.

Gefangen in den alten Sprachschablonen und doch von der Ahnung neuer Möglichkeiten getrieben, predigt Mitte Mai ein Pfarrer in Norddeutschland: "Die Friedensglocken, mit denen wir den Frieden bejubeln, sind für den Krieg eingeschmolzen. Der Feind hat uns befreit." Wie dem Unsagbaren Ausdruck verleihen, wenn bis in die Sprache der Gebete nationalsozialistische Ideen eingewandert sind? Welch Abgrund der Zivilisation sich mit der Schoah mitten im eigenen Volk aufgetan hat, kommt erst viel später heraus. Doch Schuld und Umkehrbedürftigkeit sind schnell ein Thema. Die Stunde null, der Tag des Zorns, der sich in einen Tag der Gnade verwandelt.

Die Kirchen sind voll in jenen Wochen nach dem 8. Mai 1945. Sie haben keine Dächer und keine Orgeln, aber eine liturgische Sprache zur Verfügung, in die Menschen sich flüchten können. Oft geistlich unbehaust, religiös unbeholfen, sammeln sie sich in Massen vor Altären und treten vor erschöpfte Geistliche, die von Zorn, Buße und Gnade predigen. Die Rede von der Stunde null wird zu einem zivilreligiösen Angebot einer versehrten Gesellschaft, die noch nicht weiß, wo sie hinwill und was die, die sie besiegten, mit ihnen vorhaben. Was Deutsche Deutschen angetan haben, weil sie Juden sind, wird beschwiegen. Vergewaltigungen, Fronterlebnisse, Erfahrungen verschütteter Kinder – kein Wort darüber.