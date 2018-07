Der verurteilte Attentäter vom Boston-Marathon wird für den Terroranschlag, bei dem drei Menschen starben und 264 verletzt wurden, mit dem Tod bestraft. Die Geschworenen am Bundesgericht in der US-Ostküstenstadt entschieden, dass Dschochar Zarnajew für den Anschlag am 15. April 2013 hingerichtet werden soll. Die zwölf Männer und Frauen der Jury hatten nur zwei Optionen: Todesstrafe oder lebenslange Haft. Der 21-Jährige soll durch eine Giftspritze hingerichtet werden.



Das Strafmaß sei passend für das schreckliche Verbrechen, erklärte die amerikanische Justizministerin Loretta Lynch. "Dschochar Zarnajew hat kalt und gefühllos eine Terrorattacke verübt, die Hunderte Amerikaner verletzt und drei Menschen das Leben genommen hat", erklärte Lynch. Kein Urteil könne die seelischen und körperlichen Schäden wieder gut machen, die der "feige Anschlag" verursacht habe. Lynch drückte aber ihre Hoffnung aus, dass die Opfer und ihre Familien nun zumindest ein bisschen mit dem Geschehenen abschließen könnten.

Zarnajew hatte im April 2013 mit seinem Bruder Tamerlan zwei Sprengsätze am Marathon-Zieleinlauf gezündet. Es war der schwerste Anschlag in den USA seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Drei Menschen wurden bei dem Attentat getötet, mehrere der 264 Verletzten verloren Arme oder Beine. Auf der Flucht hatte das Bruderpaar auch einen Polizisten erschossen und einen Autofahrer entführt. Tamerlan Zarnajew war bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei getötet, Dschochar vier Tage nach dem Anschlag festgenommen worden.



Anfang April hatten die Geschworenen Dschochar Zarnajew in allen 30 Anklagepunkten für schuldig befunden. Auf 17 der Anklagepunkte stand die Todesstrafe. Für eine Hinrichtung war die Einstimmigkeit der zwölf Geschworenen in einem dieser 17 Punkte notwendig.

Die aus sieben Frauen und fünf Männern bestehende Jury kam nach rund 14 Stunden Beratungen, die sich über drei Tage erstreckten, zu ihrer Entscheidung. Richter George O'Toole wird das Strafmaß bei einer späteren Anhörung offiziell verkünden. Zuvor sollen die bei dem Anschlag Verletzten noch einmal zu Wort kommen. Auch Zarnajew darf sich noch einmal äußern.



Mehrere Jahre könnten vergehen, bis das Urteil vollstreckt wird

Der Angeklagte nahm das Urteil der Jury mit gefalteten Händen zur Kenntnis. Beobachter gehen davon aus, dass er gegen das Urteil vorgehen wird. Bis zu einer Hinrichtung könnten deshalb Jahre vergehen. Die Verteidigung hatte Zarnajew im Prozess als Mitläufer seines älteren Bruders Tamerlan dargestellt und für lebenslange Haft plädiert.

Im Gegensatz dazu hatte die Anklage den 21 Jahre alten Attentäter als kaltblütigen Terroristen bezeichnet und seinen Tod gefordert. Bevor sich die Geschworenen zur Beratung zurückzogen, sagte Staatsanwalt Steve Mellin, Zarnajew habe ein politisches Signal setzen und seinen Opfern deshalb so viel Schmerz wie möglich zufügen wollen. "Eine Person nur zu töten, ist nicht so schreckenerregend, wie sie zu zerreißen", sagte er und präsentierte große Fotos des achtjährigen Martin Richard, der bei dem Anschlag getötet wurde.

Sydney Corcoran – eines der Opfer des Attentats – sagte, das Urteil sei gerecht. Der Angeklagte sei selbst nach dem Motto Auge um Auge verfahren. Corcoran war von den beiden Bomben so schwer verletzt worden, dass sie beinahe verblutet wäre. "Ich denke, jetzt wird er verschwinden und wir sind in der Lage weiterzugehen", sagte Corcoran. Ihre Mutter hatte bei dem Anschlag beide Beine verloren.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte das Urteil. "Wir verurteilen den Anschlag in Boston vor zwei Jahren und wir betrauern die Toten und die Schwerverletzten. Nichtsdestotrotz bietet die Todesstrafe keine Gerechtigkeit", schreibt die Organisation in einer Stellungnahme. Keine Regierung könne behaupten, ein Vorreiter in Bezug auf Menschenrechte zu sein, wenn Gefangene zum Tode verurteilt werden.



Der Bundesstaat Massachusetts hat die Todesstrafe in den frühen 1980er Jahren abgeschafft. Die letzte Hinrichtung fand 1947 statt. Zarnajew muss sich jedoch nicht in einem staatlichen, sondern in einem Bundesverfahren verantworten. Das Bundesrecht erlaubt generell die Todesstrafe – auch in Massachusetts. Es ist das erste Mal seit den Terroranschlägen von 2001, dass ein Terrorist von einem US-Bundesgericht zum Tode verurteilt wurde.