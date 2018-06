Bei einem Zugunglück in der Nähe der US-Großstadt Philadelphia sind mehrere Menschen getötet und zahlreiche Personen verletzt worden. Bürgermeister Michael Nutter sprach von mindestens fünf Toten. Mehrere Waggons des Zugs der Gesellschaft Amtrak seien auf dem Weg zwischen Washington und New York entgleist. Die Feuerwehr und Rettungskräfte starteten einen Großeinsatz. In der Dunkelheit suchten die Einsatzkräfte nach Überlebenden.



An Bord des Zuges waren Behördenangaben zufolge 238 Passagiere und 5 Bahnmitarbeiter. Laut ersten Medienberichten seien etwa 50 Personen verletzt worden, sechs davon schwer. Das US-Fernsehen zeigte Bilder von Rettungsmannschaften, die Menschen aus den Waggons holten. "Die Szenen sind chaotisch", sagte eine Augenzeugin dem Sender CNN.



Der frühere US-Abgeordnete Patrick Murphy schrieb auf Twitter: "Ich bin ok. Helfe anderen. Bete für die Verletzten." Murphy berichtete, zum Zeitpunkt des Unglücks sei der Zug mit etwa 100 bis 110 Kilometern in der Stunde unterwegs gewesen. Einige Verletzte könnten sich nicht bewegen, viele hätten Blut im Gesicht und an den Händen. Wie es in Medienberichten und Augenzeugenberichten auf Twitter weiter hieß, suchten Rettungskräfte im Dunkeln mit Taschenlampen nach Verletzten. Mit Leitern versuchten sie, zu den Überlebenden in den umgestürzten Waggons vorzudringen. Am Unglücksort standen zahlreiche Feuerwagen und Krankenwagen bereit. Die Nationale Behörde für Verkehrssicherheit erklärte, sie verschaffe sich derzeit Informationen über das Unglück.