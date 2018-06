ZEIT ONLINE: Der jetzt verstorbene Alexander Schalck-Golodkowski hat im DDR-Außenhandelsministerium über den Bereich Kommerzielle Koordinierung (KoKo) verdeckten Handel mit dem Westen betrieben und vor allem Devisen beschafft. Wie wichtig war er für die DDR-Wirtschaft und den SED-Staat insgesamt?

Hubertus Knabe: Er hat die DDR am Leben gehalten, als sie Anfang der 1980er Jahre zum ersten Mal praktisch zahlungsunfähig war. 1983 hat er mit Franz Josef Strauß einen Milliardenkredit ausgehandelt, der eine Art Rettungsspritze für die DDR war. Und er hat alles zu Geld gemacht, was im Westen irgendwie zu verkaufen war, um dringend benötigte Devisen zu besorgen.

ZEIT ONLINE: Wäre ohne ihn und den von ihm ausgehandelten Milliardenkredit die DDR schon früher wirtschaftlich und finanziell am Ende gewesen?

Knabe: Ohne den Kredit wäre die DDR sehr viel früher bankrott gewesen. Aber er hat auch sonst durch Geschäfte aller Art mit dem Westen dafür gesorgt, dass die DDR am Leben blieb. Die betrieb zum Beispiel in der Bundesrepublik verdeckte Firmen, die von ihm kontrolliert wurden. Er fädelte auch Deals ein wie die Lieferung von Möbeln an Ikea, die als innerdeutscher Handel deklariert und deshalb zollfrei waren. In Wahrheit stammten die Möbel aber nicht aus der DDR, sondern aus Kuba. Er war ein Meister in solchen Umweggeschäften. Und er hat im Westen Antiquitäten aus der DDR verkauft, die dort unter fadenscheinigen Gründen beschlagnahmt wurden und dann in der Bundesrepublik bei Händlern auftauchten.

ZEIT ONLINE: Schalck-Golodkowski galt als Vertrauter von Erich Honecker und hatte in der DDR offenbar große Handlungsfreiheit. Aber auch westdeutsche Politiker vertrauten ihm. Wieso?

Hubertus Knabe arbeitete ab 1992 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Stasi-Unterlagenbehörde. Seit 2001 ist er wissenschaftlicher Direktor der Stiftung „Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen“ im ehemaligen zentralen Untersuchungsgefängnis des Ministeriums für Staatssicherheit.

Knabe: Er hatte ganz offensichtlich ein Händchen für Geschäfte, weshalb er im DDR-Außenhandel rasch aufgestiegen ist. Zu seinen Fähigkeiten gehörte, dass er absolut verschwiegen war und dass er Vertrauen gewinnen konnte. Das hat auch auf westdeutsche Politiker ausgestrahlt. Das ging soweit, dass westdeutsche Politiker im Herbst 1989 versuchten, eine kritische Berichterstattung über ihn zu unterbinden.

ZEIT ONLINE: Schalck-Golodkowski galt als enger Vertrauter von Erich Honecker. Hatte er in dessen volle Handlungsvollmacht?

Knabe: Honecker hat ihm völlig vertraut und hat sich, was finanzielle Dinge betrifft, ganz auf ihn gestützt. Schalck hatte Zugriff auf verschiedene Geheimkonten, die der SED-Generalsekretär gar nicht im Einzelnen kennen konnte. Er vereinnahmte auch die Deviseneinnahmen aus dem Verkauf von DDR-Häftlingen. Er hat sich dafür revanchiert mit allerlei Luxuslieferungen nach Wandlitz, wo die SED-Führung residierte.

ZEIT ONLINE: Schalck war Mitglied des SED-Zentralkomitees. War er Teil des DDR-Machtapparats?

Knabe: Er war kein Mitglied des engeren Führungszirkels. Das hätte auch seinem Naturell nicht entsprochen. Er war ein Geschäftemacher, der sich lieber im Hintergrund hielt – kein Politiker.

ZEIT ONLINE: Er hat die DDR-Nomenklatura mit Luxuswaren aus dem Westen versorgt. War das ein Mittel, um sie sich gewogen zu halten?

Knabe: Zweifellos. Wenn Sie einer hochgestellten Persönlichkeit bestimmte Wünsche erfüllen, entsteht eine gewisse Dankbarkeit und Vertrautheit — das ist auch heute so. Das hat er genutzt. Das Firmengeflecht, das er kontrolliert hat, kannte nur er in all seinen Verästelungen. Honecker und das Politbüro haben ihn einfach machen lassen.

ZEIT ONLINE: Er war nicht nur Staatssekretär im DDR-Außenhandelsministerium, er war auch Stasi-Oberst. Welche Rolle spielte er im Ministerium für Staatssicherheit?

Knabe: Er war dort Offizier im besonderen Einsatz mit einem sehr hohen Rang. Das MfS wollte den Außenhandel und besonders den geheimen Teil der Kommerziellen Koordinierung genau kontrollieren. Umgekehrt diente auch der Außenhandel dem Geheimdienst. Viele Mitarbeiter von Schalcks Firmengeflecht waren deshalb gleichzeitig Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes. Und manche waren auch noch Informanten des Bundesnachrichtendienstes, denn der hat diese Leute mit Vorliebe ebenfalls angeworben.

ZEIT ONLINE: Nach der Wende und seinem Ausschluss aus dem ZK der SED flüchtete Schalck nach Westberlin. Er sagte beim Bundesnachrichtendienst umfangreich aus über kriminelle Machenschaften der KoKo und seine Stasi-Tätigkeit, im Gegenzug wurde ihm Straffreiheit zugesichert. War das ein schmutziger Deal? Halfen ihm dabei seine Kontakte zu westdeutschen Politikern?

Knabe: Es ist schon auffällig, wie sehr man sich um ihn bemüht hat nach seiner überstürzten Flucht im Dezember 1989 aus der DDR. Sein Vize Manfred Seidel ist in der DDR verhaftet worden und kam in das Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen. Bei Schalck dagegen hatte der BND nichts Besseres zu tun, als ihn in Obhut zu nehmen. Der Auslieferungsantrag der noch bestehenden DDR wurde abgelehnt. So konnte man ihn ausgiebig als Informationsquelle nutzen.