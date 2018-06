Ein Schiff mit mehr als 450 Menschen an Bord ist auf dem Jangtse-Fluss in China gesunken. Auslöser war nach Angaben des Kapitäns ein Zyklon, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Nur zwölf Menschen wurden demnach bislang gerettet, Helfer bargen zudem eine Leiche, der Tod von fünf Menschen ist bestätigt.

Dem Sender zufolge waren 406 chinesische Passagiere, fünf Mitarbeiter von Reiseagenturen und 47 Besatzungsmitglieder an Bord.

Die paramilitärische Polizei der Provinz Hubei schickte mehr als tausend Soldaten, die mit 40 Schlauchbooten bei den Bergungsarbeiten helfen sollen. Zehn Schiffe sind an dem Einsatz beteiligt.



Starker Wind, Nebel und Regen erschweren die Rettungsarbeiten. Laut Xinhua sind der Kapitän und der Chefingenieur des Schiffes in Sicherheit. Sie sind in Gewahrsam. Möglicherweise befinden sich weitere Überlebende im Schiff unter Wasser. Das Staatsfernsehen berichtete, Taucher seien im Wasser und hätten Klopfzeichen und Schreie aus dem Rumpf gehört. Hilfskräfte versuchten, in das kieloben liegende Schiff mit Schweißbrennern ein Loch in den Rumpf zu schneiden.



Das Schiff war am späten Montagabend auf dem Weg von der Stadt Nanjing in die Millionenmetropole Chongqing gewesen. In der Provinz Hubei kenterte es binnen weniger Minuten an einer Stelle, wo das Wasser etwa 15 Meter tief ist. Sieben Menschen schwammen ans Ufer und alarmierten die Polizei. Ein Überlebender sagte Xinhua, er habe sich durch ein Fenster gezwängt, als das Schiff kenterte. Erst im Morgengrauen habe er an einem Ast geklammert das Ufer erreicht.

Die Jacht Eastern Star (Dongfangzhixing)ist 76,5 Meter lang, 11 Meter breit und für maximal 534 Personen ausgelegt. Besitzer des Schiffes ist eine Gesellschaft aus Chongqing, die sich auf Touristenfahrten in der Drei-Schluchten-Region entlang des Jangtse spezialisiert hat. Eine der an Bord befindlichen Reisegruppen sollen Touristen im Alter von 50 und 80 Jahren gewesen sein.

Regierungschef Li Keqiang und sein Stellvertreter Ma Kai begaben sich zum Unglücksort. Li beauftragte laut Xinhua eine Arbeitsgruppe des Staatsrats mit der Koordinierung der Rettungs- und Bergungseinsätze.