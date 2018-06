Dominique Strauss-Kahnist freigesprochen – und die meisten seiner fragwürdigen Freunde gleich mit. So endete heute im nordfranzösischen Lille der langjährige Prozess wegen mutmaßlicher Zuhälterei gegen Strauss-Kahn ohne Überraschungen.



Das Urteil der Strafrichter ist eine Klatsche für die ehrgeizigen Untersuchungsrichter, die auf Tausenden von Aktenseiten bewiesen zu haben glaubten, dass sich der ehemalige Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF) von seinen Freunden wissentlich mit Prostituierten versorgen ließ. Das wäre dann strafbare Zuhälterei gewesen. Doch nun hieß es im Urteil: "Die Kenntnis, dass es sich um Prostituierte handelte, lässt sich nicht aus seinen (Strauss-Kahns, d. R.) Sexpraktiken oder seiner Funktion im IWF herleiten." Also Freispruch.

Seine berechtigte Strafe hat der große Zampano, den die Franzosen immer noch familiär-vertraulich DSK nennen, trotzdem längst erhalten. Denn jedes Mal, wenn er vor Gericht stand, nahm die Öffentlichkeit Kenntnis von seinem brutalen sexuellen Verhalten gegenüber Frauen, die ihm sozial weit untergeordnet waren. Das war im Mai 2011 so, als die New Yorker Staatsanwaltschaft den prominenten IWF-Chef und französischen Präsidentschaftsanwärter vor den Augen der ganzen Welt noch am Tag seiner angeblichen Tat festnehmen und vor Gericht führen ließ. Damals hatte ihn ein Zimmermädchen des New Yorker Sofitel-Hotels beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben.



Auch damals kam DSK frei, obwohl es kaum Zweifel gab, dass er das Zimmermädchen verdammt mies behandelt hatte. Allerdings hatten auch damals die Justizbehörden überzogen reagiert. Denn einen Strafbestand konnten sie letztlich nicht nachweisen. Und trotzdem trafen sie den Richtigen.

Das gilt auch für den Prozess in Lille. Er gab den Prostituierten und ihren als Nebenkläger aufgetretenen Vereinen eine Bühne, die Sexpraktiken DSKs auszubreiten und anzuklagen. Nichts davon war illegal, da haben die Richter wohl recht. Aber niederträchtig war das Verhalten des mächtigen Mannes trotzdem. Wie niederträchtig genau, wissen seit dem Prozess alle Franzosen. Und das ist gut so. Ein Comeback DSKs ist auch deshalb ausgeschlossen.

"Der Bekanntheitsgrad (des Angeklagten, d. R.) darf keinesfalls zur Schuldvermutung beitragen", hatte in Lille der während des gesamten Prozesses sehr aufmerksame Staatsanwalt Frédéric Fèvre gewarnt. Zu Recht merkte er kritisch an, dass der Zuhälterei-Prozess von Lille schon vor Jahren abgeschlossen worden wäre, hätte sich DSK nicht unter den Angeklagten befunden. Schließlich hatte Fèvre beim Plädoyer gegen die Ansicht der Untersuchungsrichter den Freispruch DSKs gefordert.



Nun, der gute Staatsanwalt kann sich trotzdem nicht beklagen: Denn die Richter in Lille gaben ihm heute recht. DSK ist ein freier Mann, alle Prozesse liegen nun hinter ihm. Nur politisch ist er tot. Frankreich aber kann sich glücklich wägen, dass die etwas überehrgeizigen amerikanischen Staatsanwälte und französischen Untersuchungsrichter DSK vor Gericht brachten. Sonst hätte das Land heute möglicherweise einen letztlich untragbaren Präsidenten.