In Indonesien werden nach dem Absturz einer Militärmaschine viele Tote befürchtet. Das Flugzeug des Typs Hercules C-130 stürzte nach Angaben eines Armeesprechers zwei Minuten nach dem Start in der Millionenstadt Medan auf Sumatra ab. Allein an Bord des Flugzeugs seien 113 Menschen gewesen, darunter 101 Passagiere, sagte der Luftwaffenchef des Landes, Agus Supriatna, dem Fernsehsender MetroTV.



"Nein, nein, keine Überlebenden. Ich komme gerade von der Absturzstelle", sagte Luftwaffenchef Agus Supriatna auf die Frage nach möglichen Überlebenden. Mindestens 49 Leichen seien geborgen worden, sagte Supriatna.

Die Armee geht von technischem Versagen aus. Der Pilot soll beim Start technische Schwierigkeiten gemeldet und eine Umkehr angekündigt haben. Die Maschine soll seit mehr als 50 Jahren im Dienst gewesen sein, berichteten lokale Medien. Die betroffene Siedlung sei relativ neu. Es sei unklar, wie viele Menschen dort wohnten.

Am Unfallort wenige Hundert Meter hinter dem Ende der Startbahn des Polonia-Flughafens waren auf Fernsehbildern rauchende Gebäudetrümmer und brennende Autowracks zu sehen. Die Maschine riss Häuserwände ein. Wrackteile der Maschine ragten aus dem riesigen Trümmerfeld. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Löschzügen im Einsatz.

In der Nähe desselben Flughafens war im September 2005 eine Boeing der Mandala Airlines nach dem Start abgestürzt. Hundert Menschen an Bord und 49 Anwohner kamen ums Leben.

Die Lockheed C-130 ist ein propellergetriebenes Transportflugzeug, das seit Jahrzehnten auch bei Katastrophenhilfen eingesetzt wird. Direkt nach dem Absturz forderten Politiker neues Fluggerät für die Luftwaffe. "Die Flotte besteht fast nur aus alten, qualitätsschwachen Maschinen", sagte der Parlamentsabgeordnete Pramono Anung nach Angaben der Jakarta Post. "Es ist eine Schande, dass unsere Soldaten damit fliegen müssen."

Indonesiens riesiger Inselstaat erstreckt sich am Äquator in Südostasien über mehr als 5.000 Kilometer in Ost-West-Richtung. Seit 2000 gab es nach Angaben des Portals Aviation-safety.net 17 Flugunfälle mit jeweils mehr als zehn Toten, davon fünf Unfälle von Militärmaschinen. Zuletzt verunglückte Ende Dezember ein Zivilflugzeug: Das AirAsia-Flugzeug stürzte auf dem Weg nach Singapur in der Javasee ab. 162 Menschen kamen ums Leben. Nach ersten Untersuchungen könnte ein Pilotenfehler Auslöser gewesen sein.