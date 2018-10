Die Terrororganisation IS hat bei einem Anschlag auf eine schiitische Moschee in Kuwait-Stadt mehrere Menschen getötet. Ein Selbstmordattentäter habe unter den Gläubigen nach dem Freitagsgebet einen Sprengstoffgürtel gezündet, twitterten die Extremisten. Die kuwaitischen Behörden teilten mit, bei der Explosion habe es Tote und Verletzte gegeben, nannten zunächst aber keine Zahlen. Die Angaben von Sanitätern vor Ort bewegten sich zunächst zwischen zwei und 13 Toten. Weitere 25 seien verletzt worden.



Verantwortlich für den Anschlag ist nach Angaben der Terroristen die IS-Untergruppe Provinz Nadschd, die sich in den vergangenen Wochen bereits zu zwei Anschlägen auf schiitische Moscheen im benachbarten Saudi-Arabien bekannt hatte. Es ist der erste derartige Angriff auf Schiiten in dem Golfemirat.

Der Sprecher der Terrorgruppe, Abu Mohammed al-Adnani, hatte Unterstützter und Sympathisanten dazu aufgerufen, während des Fastenmonats Ramadan Attentate auf "Feinde" des Islams zu verüben. Der IS verübte in den vergangenen Wochen bereits tödliche Anschläge auf schiitische Moscheen im Jemen und in Saudi-Arabien. Die Extremisten betrachten die Angehörigen der schiitischen Konfession, der in Kuwait rund ein Drittel der 1,3 Millionen Einwohner angehören, als Ungläubige. Auch im Irak begeht die IS-Gruppe regelmäßig Anschläge auf schiitische Pilger, Moscheen und Wohnviertel.