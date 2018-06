Rund 100 Vermummte haben am Freitagabend in Leipzig randaliert. "Dabei wurden mehrere Polizisten leicht verletzt", sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Randalierer zogen durch die Innenstadt, zündeten Böller, warfen Steine und bauten Barrikaden aus Autoreifen. Am Bundesverwaltungsgericht gingen mehrere Scheiben zu Bruch. Der entstandene Sachschaden ist noch unklar.



Auch auf das US-Konsulat flogen Flaschen und Steine. Die Vermummten demolierten zudem einen vorbeifahren Reisebus. "Die Beamten stoppten den Zug und zerstreuten die Teilnehmer", sagte die Sprecherin. Es gab eine Festnahme. Die Leipziger Volkszeitung berichtete außerdem unter Hinweis auf Polizeiinformationen, die Randalierer hätten auch Molotowcocktails geworfen.



Die Polizei schließt nicht aus, dass die Ausschreitungen mit dem G7-Gipfel in Bayern zu tun haben. Die genauen Hintergründe waren am Morgen aber noch unklar.

Ähnliche Ausschreitungen gab es in Leipzig seit Jahresanfang bereits viermal – so vor einem Polizeiposten im Stadtteil Connewitz, vor dem Amtsgericht, bei der Staatsanwaltschaft und vor der Ausländerbehörde der Stadt. Täter konnten bisher nicht ermittelt werden. Die Polizei vermutet die Täter zum Teil im linksextremen Spektrum.