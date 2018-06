Nach dem blutigen Terroranschlag im tunesischen Badeort Sousse hat sich die Extremistenorganisation "Islamischer Staat" (IS) zu dem Anschlag in einer Hotelanlage bekannt. Eine entsprechende Erklärung wurde am Samstag von der Dschihadistenmiliz im Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht.

Nach Angaben der tunesischen Regierung befinden sich unter den Opfern auch deutsche Touristen. Nähere Angaben dazu machte Regierungschef Habib Essid nicht. Die Mehrzahl der bislang bestätigten 38 Todesopfer sei britischer Staatsangehörigkeit, sagte Essid am Morgen nach den Anschlägen. "Danach kommen Deutsche und Belgier und dann weitere Nationalitäten."



Die meisten Opfer des mutmaßlich islamistischen Angriffs auf das Strandhotel waren Urlauber. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass deutsche Staatsangehörige Opfer des Anschlags geworden sind", hatte am Freitagabend das Auswärtige Amt in Berlin mitgeteilt. Man bemühe sich mit Hochdruck um Aufklärung. Nach Angaben des Sprechers eines deutschen Konsularteams vor Ort kann es noch einige Zeit dauern, bis klar ist, ob und wie viele Deutsche ums Leben kamen. Der Reisekonzern TUI berichtete von aktuell etwa 260 deutschen Urlaubern in Sousse.



Tunis kündigt entschlossenen Kampf gegen Terrorismus an

Nach einer nächtlichen Sitzung des tunesichen Sicherheitsrates kündigte Regierungschef Essed eine Reihe von Maßnahmen im Kampf gegen den Terrorismus an. Zu den vom Rat beschlossenen Maßnahmen gehört die Schließung von bis zu 80 Moscheen. Daneben sollten Vereine und Parteien, die "außerhalb des Verfassungsrahmens stehen", genauer überprüft und dann entweder verwarnt oder aufgelöst werden.

"Die Heimat wird bedroht, der Staat wird bedroht", sagte er. "Wir mögen den einen Kampf gewinnen und den anderen Kampf verlieren, aber unser Ziel ist, den Krieg zu gewinnen." Erst im März waren bei einem Überfall von Islamisten auf ein Museum in Tunis mehr als 20 Menschen getötet worden.

Der Angriff auf das Hotel Imperial Marhaba bei Sousse – 120 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Tunis – wurde nach Angaben des tunesischen Innenministeriums von einem tunesischen Studenten verübt. Er wurde von Sicherheitskräften getötet. Nach Angaben von Augenzeugen begann der Überfall am belebten Strand. Dort lagen auch nach Stunden noch Leichen von Urlaubern, von Handtüchern bedeckt.