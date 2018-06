Vor einem Gericht im südtürkischen Ort Tarsus hat der Prozess wegen der Ermordung der Studentin Özgecan Aslan begonnen. Die 20-Jährige war im Februar von einem Kleinbusfahrer nach einem Vergewaltigungsversuch erstochen worden. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haftstrafen für den Hauptangeklagten und zwei mutmaßliche Komplizen. An dem Prozess wollen etwa 1.000 Anwälte aus der ganzen Türkei als Vertreter der Nebenklage teilnehmen.

Die Ermordung Aslans hatte in der Türkei große Empörung und Demonstrationen gegen die anhaltende Gewalt gegen Frauen ausgelöst. Auch zu Beginn des Prozesses versammelten sich vor dem Gerichtsgebäude Mitglieder von Frauengruppen mit Plakaten und Fotos der Studentin, wie die offizielle Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Wegen der strengen Sicherheitsvorkehrungen im Gerichtsgebäude wurden demnach auch alle anderen für den heutigen Tag anstehenden Prozesse auf spätere Termine verschoben.

Laut Anklage fuhr Özgecan Aslan am Abend des 11. Februar in Tarsus im Kleinbus von Fahrer Ahmet Suphi A. Der Mann lenkte das Fahrzeug demnach in ein Waldstück und fiel über die junge Frau her. Dann soll der Fahrer sie mit einer Eisenstange geschlagen und anschließend auf sie eingestochen haben.



Um DNA-Spuren zu vernichten, schnitt er laut Anklageschrift dem Opfer die Hände ab. Der Vater von A. und ein Freund halfen dem mutmaßlichen Mörder, die Leiche in einem abgelegenen Gelände zu verbrennen. Die drei wurden wenig später gefasst.

Özgecan Aslans Ermordung ist kein Einzelfall: Im vergangenen Jahr wurden dem Internetportal Bianet zufolge 281 Frauen in der Türkei getötet. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres gab es demnach 120 Opfer.