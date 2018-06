Bei dem Terroranschlag im tunesischen Touristenort Sousse ist mindestens ein Deutscher getötet worden. Eine weitere deutsche Staatsangehörige sei verletzt worden, sagte Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). Damit bestätigte er frühere Angaben des tunesischen Gesundheitsministeriums. Generalbundesanwalt Harald Range leitete ein Ermittlungsverfahren ein und beauftragte das Bundeskriminalamt mit den Untersuchungen.



Viele Vermisstenfälle hätten inzwischen aufgeklärt werden können, sagte Steinmeier weiter. "Jedoch können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht völlig ausschließen, dass noch einige wenige Deutsche unter den Opfern sind." Das Auswärtige Amt arbeite mit den Sicherheitsbehörden vor Ort und dem Innenministerium daran, dass auch in diesen Fällen schnellstmöglich Klarheit herrsche. Nach den tunesischen Angaben sind inzwischen zehn der 38 Getöteten identifiziert. Darunter seien auch acht Briten und eine Belgierin.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sicherte Tunesien in einem Telefonat mit Präsident Beji Caid Essebsi Unterstützung im Kampf gegen den Terror zu. Bundesinnenminister Thomas de Maizière will am Montag nach Sousse reisen. Für Deutschland ergibt sich nach Einschätzung des Bundesinnenministeriums "nach derzeitigen Erkenntnissen keine weitere Verschärfung der Sicherheitslage". Die Gefährdung durch internationalen Terrorismus sei "unverändert hoch".



Tunesiens Regierungschef Habib Essid kündigte an, der Kampf gegen den Terrorismus sei nun nationale Aufgabe. Der nationale Sicherheitsrat beschloss, bis zu 80 Moscheen zu schließen, in denen Extremisten verkehren sollen. Außerdem sollen verdächtige Parteien oder Vereine eventuell aufgelöst werden. "Wir mögen den einen Kampf gewinnen und den anderen Kampf verlieren, aber unser Ziel ist es, den Krieg zu gewinnen", sagte Essid.

Zu dem Anschlag auf das Strandhotel am Mittelmeer bekannten sich Unterstützer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Der Täter hatte nach Augenzeugenberichten am belebten Strand das Feuer auf die Urlauber eröffnet. In einer nicht verifizierbaren Twitter-Mitteilung hieß es, ein "Soldat des Kalifats" habe den "abscheulichen Hort der Prostitution, des Lasters und des Unglaubens" angegriffen. Der Attentäter war von Sicherheitskräften erschossen worden.