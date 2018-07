Ein mutmaßlicher Sympathisant der Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) hat laut dem FBI einen Bombenanschlag auf einen Strand in Florida geplant. Dem 23-Jährigen wird der versuchte Einsatz von Massenvernichtungswaffen in den USA vorgeworfen, wie aus der Klageschrift hervorgeht. Das FBI sei ihm über seine Facebook-Kommentare auf die Spur gekommen, in denen er die IS-Miliz pries und extremistische Sprüche verbreitete.

In einem Post soll der Verdächtige zudem um Hilfe bei der Herstellung eines Sprengsatzes gebeten haben: "Wie mache ich eine Bombe, schickt mir ein Video oder so etwas, was muss ich tun?", hieß es demnach wörtlich.

Einem FBI-Informanten soll der Mann laut Klageschrift gesagt haben, dass er eine mit Nägeln gefüllte Rucksackbombe bauen, sie am Strand von Key West vergraben und per Fernsteuerung zünden wolle. Zudem bestellte er über das Internet ein AK-47-Sturmgewehr, das in ein Leihhaus am Strand geliefert werden sollte. Zwar sei ihm rechtlich der Kauf einer Waffe erlaubt gewesen, so das FBI. Doch habe er die Zulassungsformulare falsch ausgefüllt, woraufhin das Gewehr an den Händler zurückgeschickt worden sei.

Überdies soll der Verdächtige die Produktion eines Rekrutierungsvideos für den IS geplant und dabei ein von ihm verfasstes Skript verwendet haben. Das Video sei dann auch unter Beobachtung des FBI in einem Motel gedreht worden, hieß es.

Nachdem der Mann von einem FBI-Informanten einen inaktiven Sprengsatz entgegengenommen hatte, wurde er am Montag schließlich festgenommen. Tags darauf erschien er erstmals vor Gericht. Bis zu einer für kommende Woche angesetzten Anhörung bleibt er in Untersuchungshaft.